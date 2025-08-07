HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      
Mundo

El aterrador caso de la 'partera del demonio', la mujer que dejó morir a más de 100 recién nacidos en Japón

Miyuki Ishiwaka trabajó en un hospital de maternidad donde cometió sus terribles crímenes. El caso motivó a legalizar el aborto en Japón.

Ella es Miyuki Ishiwaka, conocida como 'la partera del demonio', fue responsable de la muerte de más de 100 niños en Japón.
Ella es Miyuki Ishiwaka, conocida como 'la partera del demonio', fue responsable de la muerte de más de 100 niños en Japón. | Foto: Composición LR / RTVE / Freepik

Entre 1940 y 1948, en el hospital de Kotobuko, en Japón, Miyuki Ishiwaka trabajó como partera, ayudando a las madres a traer a sus hijos al mundo. Durante sus años en este centro de salud, nadie sospechó que fuera responsable del asesinato de 103 recién nacidos, a los que dejaba sin comer ni beber hasta que dejaran de existir. Pese a lo indignante del caso, la mujer solo pasó cuatro años de prisión.

Así, la mujer fue conocida como 'la partera del demonio' debido a la frialdad con la que justificaba sus crímenes. El caso no solo se trataba de ella, ya que se involucró a su esposo, Takeshi Ishikawa, y trabajadores del hospital de Maternidad donde trabajaba, quienes la ayudaron a cometer estos atroces asesinatos. Este caso logró poner sobre la mesa el tema del aborto legal en Japón, debido a la enorme cantidad de niños que nacían.

PUEDES VER: El caso de Kyoto Animation, el estudio anime que fue atacado por un fanático y dejó más de 30 muertos en Japón

lr.pe

¿Cómo descubrieron los crímenes de 'la partera del demonio'?

Todo empezó con el arresto de Nagasaki Ryutaro, un hombre que trabajaba en una funeraria en un barrio de Tokio. La policía de Waseda le seguía los pasos debido a su constante llegada con sospechosas cajas de madera a su local. Así, en enero de 1948, consiguieron la orden para allanar su casa y al revisar una de estas hallaron el cadáver de un bebé. En la comisaría, el detenido confesó que le pagaban 500 yenes (unos dos mil dólares en la actualidad) y que lo había hecho por lo menos unas 30 veces.

La confesión de Ryutaro los llevó al hospital Kotobuko, donde descubrieron una red criminal que se encargaba de asesinar a los bebés. La cabeza de esta operación era Miyuki Ishiwaka, una mujer que trabaja desde 1940 en el ala de maternidad del nosocomio, lo que dio acceso a sus víctimas de manera directa. En la red, también estaban implicados Takeshi Ishikawa, su esposo; Shiro Nakayama, director del hospital y su asistente Kishi Masako, quienes falseaban los certificados de defunción para decir que los neonatos habían muerto al nacer.

PUEDES VER: El caso del 'asesino otaku', el homicida que mató a cuatro niñas durante los años ochenta en Japón

lr.pe

Según explicó a las autoridades, Ishiwaka cometía sus crímenes por 'piedad' hacia los bebés. En un país empobrecido por la guerra, muchos padres no podían hacerse cargo de sus hijos. Así, la mujer encontró 'la solución' para que los recién nacidos no vivieran en la carencia y las privaciones. Así justificó sus asesinatos frente a las autoridades, que encontraban cada vez más cuerpos, todos en la misma condición: sin alimento en sus estómagos y con severos casos de desnutrición.

En las pocas imágenes de la época, se puede ver cómo la mujer fue arrestada por la comisaría de Waseda. Foto: Aventura Na Historia

En las pocas imágenes de la época, se puede ver cómo la mujer fue arrestada por la comisaría de Waseda. Foto: Aventura Na Historia

¿Cuál fue la condena de 'la partera del demonio'?

El tribunal supremo de Tokio condenó a la pareja de esposos a ocho y cuatro años de prisión respectivamente. Sin embargo, tras una apelación, sus sentencias fueron reducidas a la mitad, haciendo que Miyuki saliera en libertad cumpliendo solo 48 meses de su condena. Sorprendentemente, parte de la sociedad japonesa de la época estuvo de lado de la partera, ya que veían las consecuencias de la guerra y cómo afectaban a sus familias. Por ello, el gobierno de Japón inició, por primera vez, el debate de la legalización del aborto.

Miyuki Ishikawa nació en 1897, en Miyazaki. Ella egresó de la Universidad de Tokio y se casó con Takeshi Ishikawa, con quien no tuvo hijos. Según su declaración, ella intentó buscar un hogar a los bebés que no iban a tener las condiciones de vida adecuadas. Al fallar, optó por descuidarlos y dejarlos agonizar de hambre y sed. Asimismo, se reveló que existían crueles antecedentes que datan desde 1930, donde un grupo en Itabashi fue acusado de matar a 41 niños, mientras que en 1933, a Hatsutaro Kawamata lo investigaron por la muerte de 25 niños.

Miyuku Ishiwaka finalmente falleció en 1987, a la edad de 90 años.

Notas relacionadas
Una noche en un hotel cápsula de Japón se vuelve viral en TikTok: madre e hija muestran su experiencia y dividen opiniones

Una noche en un hotel cápsula de Japón se vuelve viral en TikTok: madre e hija muestran su experiencia y dividen opiniones

LEER MÁS
Perú ofrece a Japón más de 60 proyectos de inversión: “Somos un socio confiable con reglas claras y proyectos concretos”, dice el MEF

Perú ofrece a Japón más de 60 proyectos de inversión: “Somos un socio confiable con reglas claras y proyectos concretos”, dice el MEF

LEER MÁS
El caso de Kyoto Animation, el estudio anime que fue atacado por un fanático y dejó más de 30 muertos en Japón

El caso de Kyoto Animation, el estudio anime que fue atacado por un fanático y dejó más de 30 muertos en Japón

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

LEER MÁS
Turista británica denuncia que fue víctima de abuso durante vuelo en paracaídas en África: "Tenía miedo"

Turista británica denuncia que fue víctima de abuso durante vuelo en paracaídas en África: "Tenía miedo"

LEER MÁS
Adolescente de 14 años mató a sus padres y fue a una iglesia antes de entregarse: "Necesitaba rezar"

Adolescente de 14 años mató a sus padres y fue a una iglesia antes de entregarse: "Necesitaba rezar"

LEER MÁS
Dólar BCV y dólar paralelo hoy en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio oficial para este jueves 7 de agosto

Dólar BCV y dólar paralelo hoy en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio oficial para este jueves 7 de agosto

LEER MÁS
“Ven en él a la persona que los salvaría del petrismo”: el juicio histórico de Álvaro Uribe de cara a las elecciones en Colombia

“Ven en él a la persona que los salvaría del petrismo”: el juicio histórico de Álvaro Uribe de cara a las elecciones en Colombia

LEER MÁS
Petro denuncia que Perú tomó territorio colombiano y advierte: “Vamos a defender nuestra soberanía”

Petro denuncia que Perú tomó territorio colombiano y advierte: “Vamos a defender nuestra soberanía”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Mundo

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia y refiere que Petro busca "pretextos"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota