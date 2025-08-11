HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      
Mundo

China lanza alerta sanitaria por virus infeccioso: ¿Podría llegar a Perú?

Desde la aparición del virus chikunguña, que afecta a varias ciudades de China, todos los países se han puesto en alerta ante la posible llegada del virus a alguna nación, especialmente al Perú.

Esta nueva enfermedad es formado por los mosquitos.
Esta nueva enfermedad es formado por los mosquitos. | Foto: archivo GLR

China se ha visto nuevamente envuelta en la aparición de un nuevo virus. El país asiático enfrenta la expansión del chikunguña, un virus que se transmite a través de mosquitos. Por ello, las autoridades del país ya han tomado medidas preventivas para evitar una pandemia de gran magnitud.

Desde la aparición del virus transmitido por mosquitos Aedes, ya se han confirmado 7.000 casos en la provincia de Cantón solo en la última semana, por lo que muchos países están evaluando si llegará a sus territorios.

En el Perú no se ha registrado ninguna alerta sanitaria en lo que va de 2025, por lo que se espera que la situación se mantenga así hasta finalizar el año.

PUEDES VER: Petro decretará emergencia sanitaria y económica por brote de fiebre amarilla en Colombia: al menos 20 muertos en el país por el virus en 2025

lr.pe

¿El virus chikunguña podría llegar al Perú?

Segùn los primeros meses del 2025 el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) no ha detectado ningun caso de chikunguña por lo que se espera que este virus no llegue al Perú.

En 2024, San Martín, Piura, Tumbes, Amazonas, Pasco y Madre de Dios registraron casos; sin embargo, al inicio del presente año no se reportó ninguno, por lo que las autoridades consideran que no es necesaria una alerta sanitaria.

PUEDES VER: Científicos confirman presencia de gripe aviar en la Antártida: casi 200 animales de distintas especies fueron contagiados por el virus

lr.pe

Este virus infeccioso se ha concentrado en la región sur, especialmente en Foshan, y se prevé que llegue a Hong Kong. En otras ciudades también se han registrado casos de contagio en la provincia de Cantón, lo que demuestra que podría convertirse en una epidemia, ya que se propaga con rapidez.

¿Existe vacuna para el virus del chikunguña?

Ya se han desarrollado vacunas en diferentes países, como Reino Unido, Brasil, Canadá y los pertenecientes a la Unión Europea. Aún no se han implementado en todos los países, por lo que suelen aplicarse a las personas viajeras.

En el Perú, la prevención se ha centrado en cuidados básicos, como eliminar criaderos de mosquitos, reforzar la protección personal y garantizar que las autoridades mantengan bajo el margen de riesgo para evitar una epidemia.

Notas relacionadas
Científicos resucitaron el virus de la “gripe española” de hace casi 100 años y descubren algo aterrador: ya había mutado para evadir nuestros cuerpos

Científicos resucitaron el virus de la “gripe española” de hace casi 100 años y descubren algo aterrador: ya había mutado para evadir nuestros cuerpos

LEER MÁS
El secreto mejor guardado de la guerra: la Unidad 731 y el legado que Japón quiso olvidar

El secreto mejor guardado de la guerra: la Unidad 731 y el legado que Japón quiso olvidar

LEER MÁS
Perú supera las 870 mil vacunas contra el VPH: ¿en qué regiones y cuáles son los grupos priorizados, según Minsa?

Perú supera las 870 mil vacunas contra el VPH: ¿en qué regiones y cuáles son los grupos priorizados, según Minsa?

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

LEER MÁS
Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

LEER MÁS
Expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, pide alianza con Perú en medio de conflicto por Santa Rosa: “Ayudan a combatir el terrorismo”

Expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, pide alianza con Perú en medio de conflicto por Santa Rosa: “Ayudan a combatir el terrorismo”

LEER MÁS
Así fue el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia: le dispararon en campaña presidencial en junio

Así fue el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia: le dispararon en campaña presidencial en junio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Mundo

Excanciller de Argentina apunta contra Javier Milei por promocionar el $LIBRA: "Algún día tendrá que ir a la cárcel"

Periodista peruano es arrestado en EEUU y lo envían a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

Trump anfitriona histórico tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán que beneficiaría económicamente a EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota