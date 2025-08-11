China lanza alerta sanitaria por virus infeccioso: ¿Podría llegar a Perú?

China se ha visto nuevamente envuelta en la aparición de un nuevo virus. El país asiático enfrenta la expansión del chikunguña, un virus que se transmite a través de mosquitos. Por ello, las autoridades del país ya han tomado medidas preventivas para evitar una pandemia de gran magnitud.

Desde la aparición del virus transmitido por mosquitos Aedes, ya se han confirmado 7.000 casos en la provincia de Cantón solo en la última semana, por lo que muchos países están evaluando si llegará a sus territorios.

En el Perú no se ha registrado ninguna alerta sanitaria en lo que va de 2025, por lo que se espera que la situación se mantenga así hasta finalizar el año.

¿El virus chikunguña podría llegar al Perú?

Segùn los primeros meses del 2025 el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) no ha detectado ningun caso de chikunguña por lo que se espera que este virus no llegue al Perú.

En 2024, San Martín, Piura, Tumbes, Amazonas, Pasco y Madre de Dios registraron casos; sin embargo, al inicio del presente año no se reportó ninguno, por lo que las autoridades consideran que no es necesaria una alerta sanitaria.

Este virus infeccioso se ha concentrado en la región sur, especialmente en Foshan, y se prevé que llegue a Hong Kong. En otras ciudades también se han registrado casos de contagio en la provincia de Cantón, lo que demuestra que podría convertirse en una epidemia, ya que se propaga con rapidez.

¿Existe vacuna para el virus del chikunguña?

Ya se han desarrollado vacunas en diferentes países, como Reino Unido, Brasil, Canadá y los pertenecientes a la Unión Europea. Aún no se han implementado en todos los países, por lo que suelen aplicarse a las personas viajeras.

En el Perú, la prevención se ha centrado en cuidados básicos, como eliminar criaderos de mosquitos, reforzar la protección personal y garantizar que las autoridades mantengan bajo el margen de riesgo para evitar una epidemia.