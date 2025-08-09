HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      
Mundo

Bukele a un paso de "instalar una dictadura" en El Salvador tras la habilitación de la reelección indefinida, advierte experto

En declaraciones para La República, analista político advierte de una "dictadura" en El Salvador causada por múltiples modificaciones constitucionales que iniciaron con señales de autoritarismo desde el 2020.

Bukele ha vuelto a consolidar su poder dentro del país centroamericano mediante la reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Foto: Composición LR/AFP.
Bukele ha vuelto a consolidar su poder dentro del país centroamericano mediante la reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Foto: Composición LR/AFP.

Nayib Bukele ha experimentado una transformación significativa en su figura pública, pasando de ser considerado un líder joven y moderno, con la imagen de un ‘presidente millennial cool’, a ser percibido como un mandatario autoritario con tendencias dictatoriales. Si bien durante los primeros años de su mandato Bukele logró captar la atención internacional gracias a su estilo al combatir la delincuencia en El Salvador, su gestión ha dado un giro en los últimos meses, lo que lo postula como posible líder de una creciente dictadura.

Tras una polémica sentencia de la Corte Constitucional que permitió su candidatura para un segundo mandato, a pesar de que las leyes prohibían la reelección consecutiva en El Salvador, Bukele ha vuelto a consolidar su poder dentro del país centroamericano mediante la reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Esta modificación fue aprobada por la Asamblea Legislativa, controlada por su partido Nuevas Ideas, lo que ha causado un retroceso democrático en la nación.

Para el analista político Carlos Araujo, esta "reforma constitucional exprés" solo busca la perpetuidad en el poder por parte de Bukele, un movimiento que, según advierte, ha terminado mal en más de una ocasión en el mundo. "Al principio pueden comenzar gozando de un gran apoyo popular, pero al final, cuando las cosas ya no salen bien, la gente pierde la oportunidad de cambiarlo", señala Araujo, quien a su vez revela que, fuera del paréntesis de seguridad, el país se encuentra en un retroceso económico y social.

PUEDES VER: Zelenski advierte que Ucrania "no entregará su tierra" tras anuncio de reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin

lr.pe

¿Cuáles son los peligros de la reelección indefinida?

María Paula Távara, politóloga, explica que "la reelección en sí misma no es mala, ya que puede ser un incentivo para los políticos", pero el problema surge cuando se habla de la reelección indefinida, lo que lleva al menos dos peligros: un incentivo perverso para procurar mantenerse en el poder bajo "supuestas normas democráticas" y una disuasión para realizar transformaciones políticas, puesto que se sabe que se puede "lograr controlar los procesos electorales" sin el apoyo de la ciudadanía.

"Los casos de reelección indefinida que conocemos en América Latina, salvo algunos en monarquías constitucionales, son más bien formas de autoritarismo camufladas. Como en Nicaragua, Cuba y Venezuela", advierte Távara. Además, explica que bajo este camuflaje, la dictadura puede mantenerse de manera constante, cambiando o rompiendo las "reglas del juego", controlando los procesos electorales.

Bajo el contexto de El Salvador, Araujo analiza que el país se encuentra, quizá, en el último pasó para convertirse en una dictadura, proceso que inició con las reformas constitucionales aplicadas durante el Gobierno Bukele. "Yo creo que la hoja de ruta, el manual que hemos visto en países como Nicaragua, Venezuela y, otrora, Ecuador y Bolivia, se está cumpliendo en El Salvador", así mismo, solicita que se deje de ser académico en función de como calificar a Bukele: "Se niegan a llamarlo dictador, pero hacia eso vamos".

PUEDES VER: Petro confronta a Trump por querer "bombardear Colombia" al atacar cárteles de droga de América Latina

lr.pe

Las razones que llevan a El Salvador hacia una dictadura

Carlos Araujo describe un proceso gradual, pero contundente, de deterioro democrático en El Salvador, que comenzó con señales de autoritarismo en 2020. Según Araujo, la primera manifestación de poder absoluto por parte del presidente Bukele ocurrió en febrero de 2020, cuando utilizó la Fuerza Armada y la Policía para tomar la Asamblea Legislativa. Aunque aún no había logrado el control total, el analista señala que este evento marcó el inicio de un proceso que llevaría a la concentración de poder en manos del presidente.

Araujo señala que la consolidación del poder de Bukele fue evidente en las elecciones legislativas de 2021, donde, según él, se utilizaron "un montón de trampas" logra obtener una supermayoría en la Asamblea Legislativa. Con esta nueva mayoría, Bukele logró "destituir a la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General", un paso crucial para desmantelar las instituciones democráticas del país. A partir de ahí, se inició un proceso de reformas legales que, según el analista político, limitaron la rendición de cuentas y el acceso a la información.

El analista también alerta sobre el recrudecimiento de la persecución política desde mayo de 2025, cuando la represión se intensificó con la "captura de empresarios, defensores de derechos humanos y activistas políticos". Este contexto, para Araujo, refleja una tendencia autoritaria que amenaza con consolidarse en El Salvador, debilitando aún más las estructuras democráticas y de control en el país.

¿Cómo una democracia pasa a ser una dictadura?

Según María Paula Távara, en la actualidad "estamos en un contexto en el cual las democracias han perdido respaldo" de forma global, en algunos casos por la corrupción, en otros porque se creía que la democracia venía de la mano con un régimen redistributivo o, incluso, porque los partidos políticos se encargaron de construir discursos antidemocráticos que promuevan cosas como la mano dura.

Sin vincularlo a los últimos acontecimientos, Távara menciona a El Salvador como el último ejemplo de la debilitación de la democracia, indicando que una situación tan crítica de seguridad como la que existía causa que "la población elija una mano dura sin importarle, y para eso tiene que ceder libertades democráticas a cambio de orden". Además, precisa que no existe un solo camino hacia la dictadura, sino múltiples factores, ya sea que ceda la ciudadanía o sencillamente la intervención de las Fuerzas Armadas.

Notas relacionadas
Corte de EEUU anula fallo de desacato contra Gobierno de Trump por deportar venezolanos a megaprisión de El Salvador

Corte de EEUU anula fallo de desacato contra Gobierno de Trump por deportar venezolanos a megaprisión de El Salvador

LEER MÁS
La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

LEER MÁS
La nueva reforma del oficialismo en El Salvador refuerza el poder de Nayib Bukele tras hacer posible la reelección indefinida

La nueva reforma del oficialismo en El Salvador refuerza el poder de Nayib Bukele tras hacer posible la reelección indefinida

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Piloto sufre infarto en pleno vuelo con turistas sobre el volcán Krasheninnikov y muere tras aterrizar y ponerlos a salvo en Rusia

Piloto sufre infarto en pleno vuelo con turistas sobre el volcán Krasheninnikov y muere tras aterrizar y ponerlos a salvo en Rusia

LEER MÁS
Dólar paralelo en Venezuela hoy, sábado 9 de agosto: consulta la tasa actualizada vía Monitor Dólar

Dólar paralelo en Venezuela hoy, sábado 9 de agosto: consulta la tasa actualizada vía Monitor Dólar

LEER MÁS
Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

LEER MÁS
Dólar BCV en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio oficial para este sábado 9 de agosto

Dólar BCV en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio oficial para este sábado 9 de agosto

LEER MÁS
Elon Musk y la compra de más de 1.000 hectáreas en América Latina que lo involucró en disputas legales por tierras

Elon Musk y la compra de más de 1.000 hectáreas en América Latina que lo involucró en disputas legales por tierras

LEER MÁS
Maduro superó a Osama Bin Laden y al hijo de 'El Chapo' Guzmán con la recompensa más alta de EEUU por su captura

Maduro superó a Osama Bin Laden y al hijo de 'El Chapo' Guzmán con la recompensa más alta de EEUU por su captura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Mundo

Excanciller de Argentina apunta contra Javier Milei por promocionar el $LIBRA: "Algún día tendrá que ir a la cárcel"

Periodista peruano es arrestado en EEUU y lo envían a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

Trump anfitriona histórico tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán que beneficiaría económicamente a EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota