Kulthum Akbari confesó haber asesinado a 11 de sus esposos para quedarse con sus fortunas. | The Sun

Kulthum Akbari, una mujer de Irán de 56 años, podría ser ejecutada después de haber sido acusada de asesinar a sus once esposos a lo largo de dos décadas. Apodada como la “viuda negra de Irán”, se le imputa la responsabilidad de estos crímenes con fin de apropiarse de las herencias de sus víctimas.

En la última sesión del juicio, realizada el miércoles pasado, los familiares de cuatro de los hombres fallecidos pidieron formalmente la pena de muerte. A esta solicitud se sumaron más de 45 personas, entre herederos y allegados de las víctimas.

Así era el modus operandi de Kulthum Akbari para matar a sus víctimas

Según la investigación judicial, Kultum Akbari usaba una mezcla mortal de medicamentos para la diabetes, sedantes y alcohol industrial para envenenar a sus esposos. Los hombres, en su mayoría de entre 65 y 85 años, morían de forma lenta y sus decesos eran inicialmente atribuidos a causas naturales. Esto le permitió seguir cometiendo los crímenes sin levantar sospechas desde 2001.

La investigación de este caso inició en 2023, después de la muerte del último esposo de Akbari, Gholamreza Babaei, cuya muerte trajo dudas, lo que condujo a su arresto. En los interrogatorios, la mujer admitió haber matado al menos a 11 hombres y haber intentado asesinar a otro en 2020. Durante su declaración, dijo a los investigadores: "No sé cuántos maté. Tal vez fueron 13 o 15. No lo recuerdo con exactitud".

Estas son algunas de las víctimas mortales de Kulthum Akbari

Entre las víctimas confirmadas de Kulthum Akbari, "la viuda negra de Irán", se encuentra Mirahmad Omrani, de 69 años, quien falleció un mes después de casarse con ella en 2013; Esmail Bakhshi, de 62 años, que murió dos meses después de su boda en 2016; y Ganjali Hamzei, de 83 años.

Durante su segundo matrimonio, estuvo con un hombre mucho mayor que ella, con quien vivió durante años. Según sus relatos, sufrió abusos físicos tanto de él como de sus hijastros. Tras su muerte, Akbari comenzó a asistir a reuniones de mujeres, donde presuntamente hablaba sobre su deseo de casarse con hombres mayores y solitarios.

“La acusada era muy hábil en borrar cualquier evidencia”, declaró la fiscalía en el tribunal. “La mayoría de las muertes parecían ser por causas naturales, debido a la avanzada edad y enfermedades crónicas de las víctimas, lo que le permitió seguir cometiendo sus crímenes durante años sin levantar sospechas”.

El proceso judicial que viene enfrentando Kulthum Akbari

Kulthum Akbari se enfrenta actualmente a 11 cargos por asesinato premeditado y uno por intento de asesinato. Las autoridades de Irán han señalado que se casó con al menos 18 hombres, y varios de ellos también fallecieron bajo circunstancias similares a las de sus víctimas confirmadas.

La defensa legal de la mujer pidió que se le realice una evaluación de salud mental. Sin embargo, los demandantes rechazaron esta solicitud, y un familiar de una de las víctimas comentó: "Un plan tan astuto, que logró engañar a tantas familias influyentes, no puede ser obra de una persona desequilibrada".

En la audiencia del miércoles en el Tribunal Revolucionario de Sari, los familiares de las cuatro víctimas pidieron que Akbari sea sentenciada a muerte, una pena legal en Irán desde 1979. Se espera que el veredicto se dé a conocer después de las audiencias finales.