HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys
EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys     EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys     EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys     
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      
Mundo

Kulthum Akbari, la mujer iraní que mató al menos a 11 de sus maridos para quedarse con sus herencias y que podría ser ejecutada

Kulthum Akbari, apodada la "viuda negra de Irán", enfrenta una posible pena de muerte por asesinar a 11 esposos en dos décadas para apropiarse de sus herencias.

Kulthum Akbari confesó haber asesinado a 11 de sus esposos para quedarse con sus fortunas.
Kulthum Akbari confesó haber asesinado a 11 de sus esposos para quedarse con sus fortunas. | The Sun

Kulthum Akbari, una mujer de Irán de 56 años, podría ser ejecutada después de haber sido acusada de asesinar a sus once esposos a lo largo de dos décadas. Apodada como la “viuda negra de Irán”, se le imputa la responsabilidad de estos crímenes con fin de apropiarse de las herencias de sus víctimas.

En la última sesión del juicio, realizada el miércoles pasado, los familiares de cuatro de los hombres fallecidos pidieron formalmente la pena de muerte. A esta solicitud se sumaron más de 45 personas, entre herederos y allegados de las víctimas.

PUEDES VER: Irán criticó a Javier Milei y Argentina por el alineamiento con Israel: "Respaldó las acciones militares"

lr.pe

Así era el modus operandi de Kulthum Akbari para matar a sus víctimas

Según la investigación judicial, Kultum Akbari usaba una mezcla mortal de medicamentos para la diabetes, sedantes y alcohol industrial para envenenar a sus esposos. Los hombres, en su mayoría de entre 65 y 85 años, morían de forma lenta y sus decesos eran inicialmente atribuidos a causas naturales. Esto le permitió seguir cometiendo los crímenes sin levantar sospechas desde 2001.

La investigación de este caso inició en 2023, después de la muerte del último esposo de Akbari, Gholamreza Babaei, cuya muerte trajo dudas, lo que condujo a su arresto. En los interrogatorios, la mujer admitió haber matado al menos a 11 hombres y haber intentado asesinar a otro en 2020. Durante su declaración, dijo a los investigadores: "No sé cuántos maté. Tal vez fueron 13 o 15. No lo recuerdo con exactitud".

PUEDES VER: “Trump pelea con todo el mundo”: su ofensiva arancelaria desata caos global y deja sin efecto acuerdos comerciales

lr.pe

Estas son algunas de las víctimas mortales de Kulthum Akbari

Entre las víctimas confirmadas de Kulthum Akbari, "la viuda negra de Irán", se encuentra Mirahmad Omrani, de 69 años, quien falleció un mes después de casarse con ella en 2013; Esmail Bakhshi, de 62 años, que murió dos meses después de su boda en 2016; y Ganjali Hamzei, de 83 años.

Durante su segundo matrimonio, estuvo con un hombre mucho mayor que ella, con quien vivió durante años. Según sus relatos, sufrió abusos físicos tanto de él como de sus hijastros. Tras su muerte, Akbari comenzó a asistir a reuniones de mujeres, donde presuntamente hablaba sobre su deseo de casarse con hombres mayores y solitarios.

“La acusada era muy hábil en borrar cualquier evidencia”, declaró la fiscalía en el tribunal. “La mayoría de las muertes parecían ser por causas naturales, debido a la avanzada edad y enfermedades crónicas de las víctimas, lo que le permitió seguir cometiendo sus crímenes durante años sin levantar sospechas”.

PUEDES VER: Donald Trump anuncia que se reunirá con Vladímir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska

lr.pe

El proceso judicial que viene enfrentando Kulthum Akbari

Kulthum Akbari se enfrenta actualmente a 11 cargos por asesinato premeditado y uno por intento de asesinato. Las autoridades de Irán han señalado que se casó con al menos 18 hombres, y varios de ellos también fallecieron bajo circunstancias similares a las de sus víctimas confirmadas.

La defensa legal de la mujer pidió que se le realice una evaluación de salud mental. Sin embargo, los demandantes rechazaron esta solicitud, y un familiar de una de las víctimas comentó: "Un plan tan astuto, que logró engañar a tantas familias influyentes, no puede ser obra de una persona desequilibrada".

En la audiencia del miércoles en el Tribunal Revolucionario de Sari, los familiares de las cuatro víctimas pidieron que Akbari sea sentenciada a muerte, una pena legal en Irán desde 1979. Se espera que el veredicto se dé a conocer después de las audiencias finales.

Notas relacionadas
Jefe del Ejército de Irán advierte que tensión con Israel sigue vigente: "No debemos dar por terminadas sus amenazas"

Jefe del Ejército de Irán advierte que tensión con Israel sigue vigente: "No debemos dar por terminadas sus amenazas"

LEER MÁS
Irán amputa las manos de tres personas condenadas por robo y enfrenta acusaciones de tortura

Irán amputa las manos de tres personas condenadas por robo y enfrenta acusaciones de tortura

LEER MÁS
ICE arresta a padre de familia rompiendo la ventana del auto frente a su hijo en la guardería: "Papi, la policía"

ICE arresta a padre de familia rompiendo la ventana del auto frente a su hijo en la guardería: "Papi, la policía"

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El bolívar en Venezuela llegó a su punto más bajo en toda su historia: un salario mínimo vale solo un dólar

El bolívar en Venezuela llegó a su punto más bajo en toda su historia: un salario mínimo vale solo un dólar

LEER MÁS
Piloto sufre infarto en pleno vuelo con turistas sobre el volcán Krasheninnikov y muere tras aterrizar y ponerlos a salvo en Rusia

Piloto sufre infarto en pleno vuelo con turistas sobre el volcán Krasheninnikov y muere tras aterrizar y ponerlos a salvo en Rusia

LEER MÁS
La macabra historia de la joven que mató a sus padres y a su hermanito por una herencia inexistente en EEUU: novio fue cómplice

La macabra historia de la joven que mató a sus padres y a su hermanito por una herencia inexistente en EEUU: novio fue cómplice

LEER MÁS
"No quería besarme tras grabar": Riley Reid revela los maltratos de expareja por ser actriz porno

"No quería besarme tras grabar": Riley Reid revela los maltratos de expareja por ser actriz porno

LEER MÁS
Maduro superó a Osama Bin Laden y al hijo de 'El Chapo' Guzmán con la recompensa más alta de EEUU por su captura

Maduro superó a Osama Bin Laden y al hijo de 'El Chapo' Guzmán con la recompensa más alta de EEUU por su captura

LEER MÁS
El país que vendió más de 700 millones de flores está en Sudamérica y es segundo exportador en el mundo

El país que vendió más de 700 millones de flores está en Sudamérica y es segundo exportador en el mundo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Mundo

Excanciller de Argentina apunta contra Javier Milei por promocionar el $LIBRA: "Algún día tendrá que ir a la cárcel"

Periodista peruano es arrestado en EEUU y lo envían a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

Trump anfitriona histórico tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán que beneficiaría económicamente a EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota