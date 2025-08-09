HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Diseñador mexicano responde tras ser acusado de expropiación cultural por sus sandalias con Adidas: "Lo lamento"

Chavarria lamentó profundamente el incidente y que el calzado lanzado junto con Adidas no esté "a la altura del respeto y el enfoque colaborativo".

Willy Chavarria se disculpó con la comunidad mexicana dedido a la apropiación cultural de las 'Oaxaca Slip-On' que lanzó con Adidas.
Willy Chavarria se disculpó con la comunidad mexicana dedido a la apropiación cultural de las 'Oaxaca Slip-On' que lanzó con Adidas. | Foto: Willy Chavarria

El diseñador Willy Chavarria lamentó este sábado que las sandalias que elaboró junto con Adidas se hayan "apropiado el nombre" del estado mexicano de Oaxaca (sur), luego de que el gobierno de ese país los acusara de apropiación cultural.

Autoridades locales habían denunciado que el modelo Oaxaca Slip-On, elaborado por el diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria y la compañía deportiva, imita un diseño tradicional de esa región sin autorización de sus auténticos creadores.

PUEDES VER: Cinco guatemaltecos murieron en motín en cárcel de México

lr.pe

Willy Chavarria se disculpa por apropiación cultural de las 'Oaxaca Slip-On'

"Lamento profundamente que este diseño haya apropiado el nombre y no haya sido desarrollado en asociación directa y significativa con la comunidad oaxaqueña", dijo el artista en una declaración enviada a la AFP.

Chavarria reconoció que el lanzamiento de las sandalias "no está a la altura del respeto y el enfoque colaborativo" que merece la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag, cuna del diseño original, según el gobierno de Oaxaca.

El pueblo de Yalalag "se vio plagiado y (…) sufrió esta apropiación cultural", afirmó el viernes la subsecretaria federal de Desarrollo Cultural, Marina Núñez.

"Es una propiedad intelectual, colectiva, tiene que haber un resarcimiento", dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de anunciar una reunión entre Adidas y el gobierno de Oaxaca.

PUEDES VER: México acusa a Adidas de apropiación cultural tras presentación de sandalias con diseño zapoteco

lr.pe

¿Quién es Willy Chavarria?

Chavarria estuvo en el ojo del huracán a finales de junio luego de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, le acusara de "glorificar a los criminales" en uno de sus desfiles en la Semana de la Moda de París.

Durante dicha pasarela, varios hombres tatuados que vestían camisetas y pantalones cortos de color blanco se arrodillaron, lo que remitió a la postura que se impone a los internos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por Bukele para encerrar a pandilleros.

