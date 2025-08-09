Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, sábado 9 de agosto

El 9 de agosto de 2025, el dólar se establece en 18,55 pesos en el mercado interbancario de México, reflejando una notable estabilidad en medio de un entorno global caracterizado por políticas monetarias restrictivas. Para esta jornada, no se anticipan cambios significativos en su cotización.

Banco Azteca se posiciona como una de las instituciones financieras más relevantes en México. Actualmente, el tipo de cambio del dólar se encuentra en 18,20 pesos para la venta y 18,95 pesos para la compra. Esta leve variación en la cotización evidencia los márgenes típicos que se observan en el mercado minorista.

¿Cuál es el precio del dólar en México hoy, sábado 9 de agosto?

La cotización interbancaria del peso mexicano se establece en 18,55 pesos, un valor que responde a múltiples factores. Entre los más relevantes se encuentran la continua llegada de capitales, el crecimiento moderado de la economía y la política monetaria cautelosa implementada por el Banco de México.

Expertos en el ámbito bancario sostienen que la tendencia actual del tipo de cambio podría perdurar, siempre que no se presenten contratiempos en el contexto internacional. Un analista de BBVA México subrayó que la estabilidad del tipo de cambio se debe a una combinación de factores internos sólidos y a un entorno externo más predecible.

¿Cuánto cuesta el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?

Las tasas de cambio del dólar pueden variar entre instituciones financieras, por lo que es importante comparar antes de realizar transacciones. A continuación, las cotizaciones del dólar en los principales bancos de México para este sábado 9 de agosto:

Banco Azteca : compra en 17.70 pesos, venta en 19.24 pesos

: compra en 17.70 pesos, venta en 19.24 pesos Afirme : compra en 17.80 pesos, venta en 19.30 pesos

: compra en 17.80 pesos, venta en 19.30 pesos BBVA Bancomer : compra en 17.75 pesos, venta en 18.90 pesos

: compra en 17.75 pesos, venta en 18.90 pesos Banorte : compra en 17.45 pesos, venta en 18.95 pesos

: compra en 17.45 pesos, venta en 18.95 pesos Citibanamex : compra en 18.03 pesos, venta en 19.07 pesos

: compra en 18.03 pesos, venta en 19.07 pesos Bank of America: compra en 17.6056 pesos, venta en 19.685 pesos

Factores que influyen en el valor del dólar en México

El valor del dólar en México está influenciado por diversos elementos. Las decisiones tomadas por el Banco de México en relación con la tasa de interés impactan de manera directa en la moneda nacional. Además, el notable incremento en las remesas desempeña un papel fundamental al mantener la demanda de pesos, lo que contribuye a aliviar la presión sobre el tipo de cambio.

A nivel global, la economía de Estados Unidos, los precios del petróleo y la inflación son elementos fundamentales. Asimismo, la especulación en los mercados financieros, junto con acontecimientos geopolíticos inesperados, puede modificar significativamente la dinámica entre el peso y el dólar.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?

Ante la fluctuación constante del tipo de cambio del dólar, es esencial consultar fuentes confiables y actualizadas. A continuación, se detallan las opciones más recomendadas para acceder a esta información.