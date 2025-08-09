Último sismo de hoy, sábado 9 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el sábado 9 de agosto. | composición LR

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el sábado 9 de agosto. | composición LR

México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde interactúan varias placas tectónicas. Por esta razón, es fundamental mantener un monitoreo constante de los movimientos telúricos que ocurren a diario en distintas regiones del país.

A continuación, se presenta el reporte actualizado de los sismos registrados en territorio nacional durante las últimas horas, con información proporcionada por el Servicio Sismológico Nacional.

Último sismo en Mexico según SSN, hoy sábado 9 de agosto

Por el momento, no hay un sismo registrado en México.

México y su constante actividad sísmica: ¿por qué tiembla tanto?

México está ubicado en una de las regiones más activas del mundo en cuanto a movimientos telúricos: el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde convergen varias placas tectónicas.

En el caso del territorio mexicano, la interacción entre las placas de Cocos, Norteamérica y Caribe es la principal causa de los frecuentes sismos. Este fenómeno hace que zonas como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California registren eventos sísmicos de forma constante a lo largo del año.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), monitorea esta actividad a través de una red conformada por más de 150 estaciones sismológicas distribuidas en todo el país. Gracias a esta infraestructura, los reportes se emiten en tiempo real y permiten a las autoridades actuar con rapidez.