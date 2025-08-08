Cinco guatemaltecos murieron en motín en cárcel de México

Según la prensa mexicana, este motín habría sido debido a que los presos exigían seguridad frente a las amenazas de otros prisioneros. | Foto: Composición LR/ Newsweek Guatemala

Según la prensa mexicana, este motín habría sido debido a que los presos exigían seguridad frente a las amenazas de otros prisioneros. | Foto: Composición LR/ Newsweek Guatemala

Cinco guatemaltecos fueron identificados entre los siete presos muertos en un motín en una cárcel del estado mexicano de Veracruz (este) el fin de semana, informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.

Prisioneros de una cárcel de la ciudad de Tuxpan se amotinaron el sábado para exigir seguridad a las autoridades ante supuestas amenazas de otros presos, que formarían parte de una violenta célula criminal, según versiones de la prensa mexicana.

La secretaría de Seguridad estatal de Veracruz señaló que en los disturbios, que se extendieron hasta el domingo, murieron siete presos y otros 11 resultaron heridos.

"Se ha confirmado que lamentablemente hay 5 connacionales entre las víctimas mortales por un motín en el penal de Tuxpan, en Veracruz", dijo la cancillería guatemalteca en un comunicado.

Además, indicó que un recluso guatemalteco resultó herido y otros tres salieron ilesos en la revuelta, sin detallar los delitos por los que estaban encarcelados.

Guatemala iniciará el proceso de repatriación de los cuerpos

El consulado guatemalteco en la zona coordina el proceso de repatriación de los cuerpos con las autoridades mexicanas, agregó la cancillería.

Las pugnas entre grupos criminales a menudo son replicadas en las cárceles mexicanas, la mayoría de ellas con problemas crónicos como la sobrepoblación.

En Veracruz hay presencia de cárteles de las drogas y bandas dedicadas al secuestro, robo y extorsión.