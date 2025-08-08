HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra
EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     
Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY
Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     
México

Cinco guatemaltecos murieron en motín en cárcel de México

De acuerdo con la prensa mexicana, el motín en el que habrían muerto 5 presos originarios de Guatemala inició para exigir a las autoridades protecciones frente a las amenazas de otros presidiarios. Aún no se conocen los delitos por los cuales estaban encarcelados.

Según la prensa mexicana, este motín habría sido debido a que los presos exigían seguridad frente a las amenazas de otros prisioneros.
Según la prensa mexicana, este motín habría sido debido a que los presos exigían seguridad frente a las amenazas de otros prisioneros. | Foto: Composición LR/ Newsweek Guatemala

Cinco guatemaltecos fueron identificados entre los siete presos muertos en un motín en una cárcel del estado mexicano de Veracruz (este) el fin de semana, informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.

Prisioneros de una cárcel de la ciudad de Tuxpan se amotinaron el sábado para exigir seguridad a las autoridades ante supuestas amenazas de otros presos, que formarían parte de una violenta célula criminal, según versiones de la prensa mexicana.

PUEDES VER: Usuaria revela en TikTok cómo es cruzar de México a EE. UU. a pie por la frontera: "Es de lo más normal"

lr.pe

Motín en cárcel mexicana deja 7 muertos y 11 heridos

La secretaría de Seguridad estatal de Veracruz señaló que en los disturbios, que se extendieron hasta el domingo, murieron siete presos y otros 11 resultaron heridos.

"Se ha confirmado que lamentablemente hay 5 connacionales entre las víctimas mortales por un motín en el penal de Tuxpan, en Veracruz", dijo la cancillería guatemalteca en un comunicado.

Además, indicó que un recluso guatemalteco resultó herido y otros tres salieron ilesos en la revuelta, sin detallar los delitos por los que estaban encarcelados.

PUEDES VER: Actor peruano que triunfa en México regresa a Lima y queda fascinado al probar ceviche en un mercado: “¡Esto es otra cosa!”

lr.pe

Guatemala iniciará el proceso de repatriación de los cuerpos

El consulado guatemalteco en la zona coordina el proceso de repatriación de los cuerpos con las autoridades mexicanas, agregó la cancillería.

Las pugnas entre grupos criminales a menudo son replicadas en las cárceles mexicanas, la mayoría de ellas con problemas crónicos como la sobrepoblación.

En Veracruz hay presencia de cárteles de las drogas y bandas dedicadas al secuestro, robo y extorsión.

Notas relacionadas
Actor peruano que triunfa en México regresa a Lima y queda fascinado al probar ceviche en un mercado: “¡Esto es otra cosa!”

Actor peruano que triunfa en México regresa a Lima y queda fascinado al probar ceviche en un mercado: “¡Esto es otra cosa!”

LEER MÁS
Último sismo de hoy, viernes 8 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Último sismo de hoy, viernes 8 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

LEER MÁS
Estos son los tres países de América Latina que lideran el crecimiento de la inversión extranjera

Estos son los tres países de América Latina que lideran el crecimiento de la inversión extranjera

LEER MÁS
IMSS 2025: ¿por qué algunos jubilados no recibirán su pago de julio? Pasos para solucionar bloqueos

IMSS 2025: ¿por qué algunos jubilados no recibirán su pago de julio? Pasos para solucionar bloqueos

LEER MÁS
Pensión Bienestar México 2025: aviso importante para beneficiarios antes del pago de julio

Pensión Bienestar México 2025: aviso importante para beneficiarios antes del pago de julio

LEER MÁS
La Casa de los Famosos 2025: ¿quiénes son los integrantes confirmados para la temporada 3?

La Casa de los Famosos 2025: ¿quiénes son los integrantes confirmados para la temporada 3?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, miércoles 6 de agosto

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, miércoles 6 de agosto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 8 de agosto: Bono Especial de Vacaciones, subsidios para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

¿Cuántas quincenas tiene un año calendario? Así puedes descubrir este misterio

Aumento del Bono de Guerra Económica de agosto 2025: fecha fija, nuevo monto y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

México

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, viernes 8 de agosto

Último sismo de hoy, viernes 8 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 7 de agosto

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota