HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      
Mundo

Policía de Brasil incauta la mayor carga de oro ilegal de su historia: 103 kilos valorados en 11 millones de dólares

Fuentes oficiales reportaron el decomiso en la Amazonía, el cual tenía como posibles destinos Venezuela o Guyana, según un comunicado de la presidencia de Brasil.

La Policía Federal de Brasil incautó 103 kilos de oro ilegal, representando un hecho histórico.
La Policía Federal de Brasil incautó 103 kilos de oro ilegal, representando un hecho histórico. | gov.br

La Policía de Carreteras de Brasil incautó el pasado martes 103 kilos de oro ilegal en la Amazonía, según un informe de fuentes oficiales. El cargamento, valorado en 61 millones de reales brasileños (aproximadamente 11 millones de dólares), ha sido considerado la mayor incautación de este metal en la historia del país.

La agencia federal brasileña descubrió más de un centenar de lingotes de oro ocultos en una camioneta durante una inspección en Boa Vista, la capital del estado de Roraima. Según un comunicado emitido por la presidencia del país, el destino posible de los lingotes era Venezuela o Guyana.

PUEDES VER: Pueblos indígenas en el límite Perú-Colombia se pronuncian ante disputa territorial: "No hay fronteras"

lr.pe

¿Cómo la Policía de Carreteras de Brasil descubrió la mayor carga de oro ilegal de su historia?

La incautación de los 103 kilos de oro ilegal en Brasil fue posible porque, al momento de la inspección del vehículo, este no estaba registrado a nombre del conductor, un hombre de 30 años que viajaba con su esposa y su bebé. Actualmente, el oro se encuentra en manos de la Policía Federal, que está investigando su origen, destino y propiedad.

El conductor fue arrestado en flagrancia tras el hallazgo de una pequeña cantidad de oro. Al profundizar en la investigación, se descubrieron más de cien lingotes ocultos en el panel del vehículo.

PUEDES VER: Hombre detenido por asesinar a su esposa en Brasil es linchado y quemado vivo públicamente por sus vecinos

lr.pe

¿Cuáles son los riesgos de la minería ilegal para la Amazonía brasileña?

La minería ilegal en la Amazonía brasileña trae consigo varias consecuencias graves, como la deforestación, la contaminación de los ríos y el desplazamiento de las comunidades locales. Además, está estrechamente relacionada con el comercio ilícito de minerales.

El empleo de metales pesados en la minería ilegal de oro ha generado la contaminación de ríos y la destrucción de la selva amazónica, lo que ha provocado, en los últimos años, numerosas muertes entre los indígenas yanomamis, debido a enfermedades como la desnutrición, neumonías o diarreas.

PUEDES VER: Josef Mengele, el médico nazi más cruel de Auschwitz, murió en Sudamérica tras décadas de huir de la justicia

lr.pe

Lula da Silva inicia ofensiva contra la minería ilegal en la Amazonía

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva comenzó una campaña contra la minería ilegal en la Amazonía, enfocándose especialmente en la Tierra Yanomami, en las primeras semanas de su tercer mandato. Sin embargo, a pesar del incremento en la vigilancia, la minería ilegal continúa siendo una actividad presente en la región.

El impacto de este fenómeno también está afectando al pueblo munduruku, que vive en la cuenca del río Tapajós, ubicada entre los estados de Pará y Mato Grosso.

Notas relacionadas
Una madre brasileña, acusada de matar a sus cinco hijos, es capturada en Portugal: los envenenó con sedantes

Una madre brasileña, acusada de matar a sus cinco hijos, es capturada en Portugal: los envenenó con sedantes

LEER MÁS
Adolescente de 16 años asfixia y mata a su prima menor en Brasil: confesó que llevaba tres meses planificando crimen

Adolescente de 16 años asfixia y mata a su prima menor en Brasil: confesó que llevaba tres meses planificando crimen

LEER MÁS
Los aranceles de Trump a Brasil entraron en vigor, mientras Lula se mantiene firme: "La soberanía no está en discusión"

Los aranceles de Trump a Brasil entraron en vigor, mientras Lula se mantiene firme: "La soberanía no está en discusión"

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

LEER MÁS
Petro insiste en que Perú violó tratado territorial y buscará conversar, pero "si no quiere, irán al derecho internacional"

Petro insiste en que Perú violó tratado territorial y buscará conversar, pero "si no quiere, irán al derecho internacional"

LEER MÁS
Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

LEER MÁS
Joven influencer termina ahogándose en plena transmisión en vivo al intentar hacer un peligroso reto viral de TikTok

Joven influencer termina ahogándose en plena transmisión en vivo al intentar hacer un peligroso reto viral de TikTok

LEER MÁS
El insólito caso de Alison Botha, la mujer que se aferró a su cuerpo para sobrevivir a brutal ataque en Sudáfrica: “Me caí muchas veces”

El insólito caso de Alison Botha, la mujer que se aferró a su cuerpo para sobrevivir a brutal ataque en Sudáfrica: “Me caí muchas veces”

LEER MÁS
Hallazgo histórico en el océano Atlántico: este país de América Latina descubrió una de las mayores reservas de petróleo y gas natural

Hallazgo histórico en el océano Atlántico: este país de América Latina descubrió una de las mayores reservas de petróleo y gas natural

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Mundo

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia y refiere que Petro busca "pretextos"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota