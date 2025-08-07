HOY

Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU
Mundo

Hombre alimentaba a sus perros con restos humanos en Argentina: se trataría de un presunto asesino serial

La investigación también reveló que se perdieron pruebas clave, ya que parte de los restos fueron consumidos por los perros. Aún se espera el análisis de ADN que podría agravar la imputación al detenido.

Matías Jurado es acusado por la desaparición de cinco personas que harían estado en situación de calle. Foto: Composición LR/Ministerio Público de Argentina
Matías Jurado es acusado por la desaparición de cinco personas que harían estado en situación de calle. Foto: Composición LR/Ministerio Público de Argentina

Matías Jurado, acusado de ser el presunto asesino de al menos 5 personas en Jujuy, Argentina, y ha conmocionado a la comunidad local con sus crímenes. Se sospecha que habría alimentado a sus perros con los cuerpos de las víctimas. El fiscal del caso, Guillermo Beller, confirmó en una conferencia de prensa que hallaron restos humanos, incluyendo piel, en los platos de los animales.

De acuerdo con la investigación, Beller también indicó que se perdieron pruebas importantes, ya que parte de los restos habrían sido consumidos por los perros. Sin embargo, aclaró que aún no se ha determinado si existieron torturas ni canibalismo en los crímenes. No obstante, Jurado se encuentra detenido por el homicidio de Jorge Anachuri, uno de los cinco hombres reportados como desaparecidos en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

PUEDES VER: Japón lanzará el 'taxi aéreo', el nuevo medio de transporte que operará a partir de 2027 en alianza con ANA y Joby Aviation

lr.pe

Los crímenes imputados por la justicia Argentina

Matías Jurado es investigado por los crímenes de Jorge Anachuri y es sospechoso por el presunto homicidio de Juan Carlos Gonzáles (60 años), Juan José Ponce (51 años), Miguel Ángel Quispe (61 años) y Sergio Alejandro Sosa (25 años).

Tras un allanamiento en el domicilio de Jurado, el martes pasado, se encontró nuevos restos óseos. Ya en la primera pesquisa se habían obtenido rastros de pieles y prendas de vestir parcialmente quemadas. En ese sentido, crecen las sospechas sobre el único sospechoso por el crimen de Anachuri y de los otros fallecidos. No obstante, el fiscal Guillermo Beller, indicó que aún esperan los resultados de ADN a fin de "agravar la imputación".

La declaración de la familia: un testigo clave de los crímenes

Un nuevo giro ha dado el caso del presunto asesino serial de Jujuy. Un adolescente de 16 años, sobrino de Jurado, quien vivía con él, declaró ante la justicia que le habría contado a una tía y aun primo que estaba muy nervioso porque su tío "mató a otro anoche". Según el joven, el sujeto les persuadía con promesas de alcohol o posibilidades laborales a sus víctimas.

El menor manifestó también que los asesinatos ocurrían los viernes, día en que el adolescente salía de la casa. Tras lo dicho, indicó que una vez contó a un primo, quien fue un viernes a ver si era verdad, y el acusado le preguntó: "pasa, ¿quieres ver a una persona muerta?". Como la casa estaba llena de sangre, el joven huyo.

¿Cuál es el perfil de Matías Jurado?

Jurado vive en el barrio de Alto Comedero, ubicado en la capital Jujuy, y es acusado por la desaparición de hombres adultos en situación de calle o discapacidad. Pese a que aún no se ha confirmado que Jurado sé el homicida de los cinco hombres desaparecidos, tiene al menos tres antecedentes penales por robos.

Los vecinos del barrio Alto Comedero lo caracterizaron como un sujeto violento, temible y solitario. "Era un poco violento, amenazaba a la gente", indicó de forma anónima uno de ellos. Por otro lado, otro hombre que tampoco dio su identificación, manifestó que Matías Jurado los amenazaba y prendía fuego.

