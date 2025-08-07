HOY

Malas noticias para Trump: jueza de Florida suspende construcción de cárcel Alligator Alcatraz durante 14 días

Jueza de Florida dice que se paraliza la construcción de Alligator Alcatraz porque Donald Trump evadió requisitos de protección ambiental.

Jueza de Florida paraliza la construcción de Alligator Alcatraz y afecta el plan migratorio de Donald Trump.
Jueza de Florida paraliza la construcción de Alligator Alcatraz y afecta el plan migratorio de Donald Trump.

Otro golpe para Donald Trump. Una jueza federal en Florida suspendió por 14 días las obras de construcción del controvertido centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz', ubicado en los humedales de la Reserva Nacional Big Cypress.

La decisión de Kathleen M. Williams se tomó después de que se presentaran pruebas de que el gobierno de Donald Trump evadió requisitos clave de protección ambiental.

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes serán condenados con hasta 10 años de prisión y deberán pagar multas si cometen este grave delito en EEUU

lr.pe

Jueza de Florida suspende construcción de Alligator Alcatraz durante 14 días

La orden emitida por la jueza Kathleen M. Williams paralizará por dos semanas la construcción, pero no afectará las operaciones del centro, como la detención y procesamiento de inmigrantes indocumentados.

Para los legisladores federales y estatales de Florida, la detención migratoria 'Alligator Alcatraz' fue impulsada como un "truco publicitario y político" por la administración de Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis.

Según informes, la pavimentación ilegal de más de 11 acres alteró el equilibrio ecológico del área. Incluso los testimonios de los residentes locales alertaron sobre la contaminación lumínica y el impacto sobre la fauna local, como los caimanes.

Donald Trump destacó que el centro de detención Alligator Alcatraz es una herramienta clave para enfrentar el flujo migratorio.

Donald Trump destacó que el centro de detención Alligator Alcatraz es una herramienta clave para enfrentar el flujo migratorio. Foto: composición LR

PUEDES VER: Adiós a la Green Card en EEUU: USCIS confirma que estas tarjetas ya no serán válidas para los residentes permanentes en 2025

lr.pe

Donald Trump y Alligator Alcatraz

La situación en el centro de detención generó preocupaciones adicionales en Florida, ya que los informes apuntan a condiciones inhumanas dentro de las instalaciones.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump defendió la apertura de Alligator Alcatraz como una medida necesaria para reforzar la seguridad fronteriza y procesar a más de 3.000 inmigrantes indocumentados.

En declaraciones recientes, el presidente Trump destacó que el centro de detención es una herramienta clave para enfrentar el flujo migratorio.

