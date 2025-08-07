HOY
USA

Trump ordenó al Departamento de Comercio realizar un nuevo censo que excluya a los inmigrantes indocumentados en EEUU

Es la segunda vez que Trump intenta reformar el censo para no incluir a indocumentados, pues ya lo había propuesto durante su primer mandato.

Donald Trump pretende que los inmigrantes indocumentados no sean considerados en las estadísticas nacionales.
Donald Trump pretende que los inmigrantes indocumentados no sean considerados en las estadísticas nacionales. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves al Departamento de Comercio comenzar a elaborar un nuevo censo poblacional que excluya a los inmigrantes indocumentados en el país.

“He dado instrucciones a nuestro Departamento de Comercio para que comience de inmediato a trabajar en un nuevo CENSO de alta precisión basado en datos y cifras actuales y, fundamentalmente, utilizando los resultados y la información obtenidos en las elecciones presidenciales de 2024”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de Truth Social.

PUEDES VER: Trump habría usado criterios "cuestionables" para deportar y vincular a venezolanos con el Tren de Aragua, según expertos

lr.pe

Donald Trump ordenó un nuevo censo sin inmigrantes indocumentados

El nuevo censo federal que solicitó Trump en sus redes sociales no incluirá, por primera vez en la historia de Estados Unidos, a inmigrantes indocumentados. "Las personas que se encuentran en nuestro país sin documentos no serán contabilizadas en el censo. ¡Gracias por su atención!", finalizó el mandatario en su publicación.

No es la primera vez que el líder de los republicanos intenta reformar el censo. Durante su primer mandato, también solicitó, sin éxito, personalizar el empadronamiento de los ciudadanos estadounidenses sin tomar en cuenta a personas sin estatus legal.

PUEDES VER: Trump quiere exigir depósitos de hasta US$15.000 a los solicitantes de visa para entrar a EEUU en este 2025

lr.pe

Donald Trump intenta nuevamente excluir a los inmigrantes indocumentados

En julio de 2020, Trump firmó una orden ejecutiva que obligaba a la Secretaría de Comercio excluir a los inmigrantes ilegales de la población estadounidense por considerarlos como "no ciudadanos". Sin embargo, en septiembre del mismo año, un tribunal federal bloqueó esta medida, argumentando que ningún presidente puede estar por encima de la Constitución al intentar excluir a un grupo determinado de personas.

Joe Biden, al asumir la presidencia en 2021, revocó la orden de Trump, asegurando que todos los residentes, incluidos los indocumentados, fueran contabilizados para la asignación de escaños y la distribución de recursos federales en el país.

