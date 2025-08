Recientemente, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció nuevos aranceles para decenas de países, que entrarían en vigor este 7 de agosto. La política económica del republicano coincide con su retórica, que busca poner a ''Estados Unidos primero''. Sin embargo, también genera un clima de incertidumbre a nivel global, ya que el dólar ha caído en un 8% desde que Trump asumió el cargo. Según expertos, una divisa débil puede resultar beneficiosa en ciertos aspectos, como competir en el mercado, saldar la deuda externa, entre otros.

El mismo presidente afirmó: “Se gana muchísimo más dinero con un dólar más débil. Cuando el dólar está fuerte, no se puede vender nada. Solo beneficia la inflación”. No obstante, es impreciso que EE. UU. tenga un plan para mantener este equilibrio a largo plazo. En el caso del impacto en el panorama mundial, los economistas Christian Chávez y Nicolás Fuentes Mas, advierten que un dólar inestable podría causar estragos en Estados Unidos, aunque también descartan que la divisa pierda su poder o estatus hegemónico en un futuro próximo.

¿Trump tiene una estrategia económica con el dólar?

El dólar estadounidense es considerado como una moneda de reserva global o activo refugio. Esto quiere decir que protege el capital ante cualquier escenario de inestabilidad. Sin embargo, según Nicolás Fuentes Mas, la política económica que ha adoptado Trump ''deteriora institucionalmente el dólar y la autonomía del Sistema de Reserva Federal (FED)''. En los últimos meses, la divisa se ha visto golpeada, y ha caído frente a otras monedas, como el euro. A pesar de ello y de su tendencia a la baja, organismos como el Departamento de Tesoro de EE. UU. han manifestado que el dólar se mantiene fuerte.

Por otro lado, Trump ha realizado una serie de movimientos que afectan directamente su desempeño, como la promulgación de la 'Gran y Hermosa Ley', que está diseñada para familias con ingresos elevados; o las medidas arancelarias, que varían enormemente dependiendo de la nación. ''Para China, Canadá y Rusia, las tasas arancelarias son muy altas porque son países que entran a competir con ellos. A Trump no le importa que todo el mundo compre su producto, a él le importa que los estadounidenses lo compren'', explica Christian Chávez. De acuerdo con el economista, esto forma parte de la ''política económica proteccionista'' que está implementando Trump, y que busca proteger la industri

Ante la incertidumbre económica, muchas personas han optado por refugiarse en el oro, que ha alcanzado un pico de hasta US$3,367 por onza, y continúa elevándose. ''En el corto plazo, es probable que las empresas estadounidenses inviertan más a razón de la reducción de impuestos y Wall Street tenga números positivos'', afirma Fuentes Mas al respecto de la ley promulgada de recortes fiscales. Sin embargo, advierte que el ''cuidado de su deuda total y el equilibrio fiscal'' serán cruciales para evitar la inflación o una pérdida de confianza en el dólar.

Fuentes Mas detalla que, hasta el momento, las políticas de Trump, específicamente sus aranceles, tienen un impacto económico negativo en el país. ''Se estima una familia de clase media perdería capacidad adquisitiva (comprar bienes y servicios) de casi US$22.000 a lo largo de su vida'', sostiene. Estudios del Instituto Peterson de Economía Internacional hallaron que la cifra de pérdidas para cada hogar del estrato económico serían de US$1.700 anuales. Por otro lado, el Centro para el Progreso Americano encontró que los aranceles podrían costar a los hogares estadounidenses un promedio de US$5.200 al año.

En definitiva, existe un riesgo grande si EE. UU. no controla su agenda comercial. Chávez explica que el cierre de empresas extranjeras ha generado una gran tasa de desempleo. Recientemente, se publicaron las cifras que evidencian que la falta de puestos de trabajo subió al 4,2% en el último mes. ''Eso se traduce en inseguridad e inestabilidad para las inversiones'', señala el experto, quien cree que las políticas de Trump ''aún no están funcionando''. No obstante, no todo es negativo en el panorama de la nación, ya que el PBI creció en un 3% el último trimestre, lo cual puede explicarse, parcialmente, por una disminución de las importaciones y el aumento del gasto de consumo.

¿Cómo afecta a Latinoamérica la inestabilidad del dólar?

En el contexto latinoamericano, las remesas serían las primeras en verse afectadas por un dólar devaluado. Chávez argumenta: ''Si hace dos años costaba como S/4,30, ahora cuesta unos S/3,60. Entonces, esa diferencia en miles de dólares es un impacto negativo bastante severo''. El especialista advierte que la política estadounidense sería muy inestable, ya que se ''cambian las estrategias de juego en cada momento''. Sin embargo, alega que la región tiene cada vez más vínculos comerciales con China, otro gigante que gana presencia. En el Perú, por ejemplo, Chávez indica que, en cantidad, ''las importaciones estadounidenses no se comparan con las importaciones chinas''.

Para Fuentes Mas, el impacto de la tendencia a la baja del dólar para el mercado peruano sería el siguiente:

A nivel de recaudación del gobierno central (impuesto a renta), se puede recaudar más toda vez un dólar “barato” presiona al alza el precio de los commodities (metales: oro, cobre y plata).

A nivel empresarial, los exportadores (principalmente los que no están asociados a commodities) ahora tendrán menos soles por lo exportado en dólares. Contrariamente, los importadores, tendrán mayor capacidad adquisitiva al necesitar menos S/ por US$ importado.

A nivel de familias/personas, se deteriora el ahorro en dólares (negativo) y las deudas (inversión o hipotecarias) se reducen en moneda nacional (S/). Esto último beneficia a quienes adquieren su primera vivienda o tiene deuda en dólares.

Por el momento, ambos economistas coinciden en que el dólar mantendrá su poderío en el comercio exterior. Fuentes Mas afirma: ''Se espera que el US$ acaricie los S/3,50 hasta al primer semestre del 2026 y luego recupere su nivel de S/3,70''. Por su parte, Chávez considera que, a largo plazo, lo más probable es que ''siempre dependamos un poco del dólar''. Además, considera que el nuevo sol puede continuar su crecimiento en la región, a comparación con otras divisas.

Finalmente, los expertos aconsejan que el ahorro en dólares no se mueva, hasta que se recupere su valor. Chávez recomienda comprar en soles y reducir la deuda que tengan en dólares rápidamente. ''En regla general, uno debe endeudarse en la moneda que gana (S/) y ahorrar en la moneda que pretende gastar (US$)'', finaliza Fuentes Mas.