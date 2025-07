De bajo de popular traje rojo y azul de Spiderman, se encuentra Jeremías Jiménez Rocha, de 33 años, padre de cuatro hijos. A diario se pasea por plazas concurridas de Argentina en busca de un espacio para amar su "escenario" en tan solo diez minutos. "Me pongo el traje sobre la ropa y empiezo a catar", relata Jiménez. Su personaje se convirtió en un ícono en la ciudad luego de estar cerca de muerte debido a un tumor.

Día tras día carga dos parlantes, micrófonos y una mochila para cantar a la gente que pasa por la avenida de Quilmes. Pero sobre sus hombros lleva también una historia marcada por la fuerza y la resiliencia: desde 2020 convive con un diagnóstico que llenó de incertidumbre su vida, sin impedirle salir adelante. "Los doctores le dijeron a mi señora que podía ser cáncer. Y mi cuñada había muerto hacía dos años de esa enfermedad", expresó Jeremías.

¿Cómo el tumor lo dejó sin fuerzas y lo obligó a Jeremías a dejar su trabajo?

El tumor afectó gravemente la salud de Jeremías, dañando su intestino grueso e impidiéndole incluso ir al baño. A esto se sumó un tratamiento médico que le quitó el apetito, lo que provocó una drástica pérdida de peso. "Empecé a bajar mucho, llegué a pesar casi 40 kilos. Estaba muy flaco", recordó en una entrevista con el medio TN. La situación se agravó tanto que debió ser internado por desnutrición, mientras su cuerpo se debilitaba día tras día.

Sin embargo, pese a notar una leve recuperación, el hombre no pudo volver a su antiguo trabajo como albañil. Su cuerpo ya no resistía el peso que implicaba el trabajo. "Ya no tenía el físico para trabajar, para levantar los tachos. El cemento de 50 kilos me quebraba" manifestó con tristeza. Tras la situación, cuenta que lo único que le preocupaba era como alimentar a sus cuatro hijos, ya que no tenía un ingreso económico tras perder su trabajo.

¿Cómo decidió apostar por ponerse un traje de 'Spiderman'?

Jeremías relató que un amigo le sugirió que comprara un traje de superhéroe para trabajar en la calle. Con el poco dinero que reunió, adquirió un traje y comenzó a recorrer lugares turísticos de Buenos Aires, como Puerto Madero y el Obelisco. Pero lamentablemente, su débil estado físico seguía limitándolo. "Ya no podía ni agacharme, ni siquiera con el traje", indicó.

En ese sentido, decidió aprovechar otra de sus pasiones, el canto. Con un parlante que tenía en casa, salió disfrazado de Spiderman y empezó a cantar en la peatonal de Quilmes. El resultado fue sorprendente, "ese día el peatonal se llenó de gente", cuenta. Es así que nació Spiderman cantante, un personaje que encanta con canciones del género de cumbia, folklore y baladas.

¿Cuánto gana como 'Spiderman' cantante en comparación con su antiguo trabajo?

Su mayor cambio, desde su lamentable diagnóstico en 2020, fue el económico. Aunque admite que sus ingresos diarios no son fijos, asegura que incluso un "día malo" en la calle equivale a una jornada laboral como ayudante de albañil. En sus mejores días, logra reunir entre 50 y 60 mil pesos, que eso equivale a 50 o 60 dólares.

No obstante, para Jeremías el dinero no es lo único importante. Lo que más valora es la libertad que su nuevo trabajo le ofrece. Según cuenta, como albañil no podía tomarse descansos cuando lo necesitaba, ni disfrutar tiempo con sus hijos; sin embargo, ahora, gracias a su trabajo callejero puede organizar su tiempo y priorizar a su familia.