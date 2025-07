El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en una búsqueda de países que puedan recibir a inmigrantes deportados durante su gobierno, en caso de que no puedan ser repatriados a su nación de origen. Sin embargo, el New York Times reportó que algunos de estos países terceros son conocidos por abusos contra los derechos humanos. Además, distintos medios estadounidenses e internacionales han reportado sobre errores judiciales en los casos de extranjeros.

La medida corresponde a una intensificación de la ofensiva migratoria, que incluye un plan para ejecutar "la mayor operación de deportación nacional" en la historia de EE. UU. El gobierno de Perú, entre otros de la región, ha recibido la propuesta oficial de la administración Trump para recibir a los inmigrantes expulsados. Pero, ¿es esto viable? El politólogo Luis Benavente, y los excancilleres Javier González-Olaechea, Óscar Maúrtua y Miguel Ángel Rodríguez Mackay le responden a La República.

¿Perú tiene la logística para recibir a deportados de EE. UU.?

El gobierno peruano no tendría la capacidad para recibir deportados, debido a la existente situación migratoria que incluye a los ciudadanos venezolanos. El politólogo Luis Benavente considera que el éxodo de extranjeros se trató de una ''desviación'', ya que su destino ''debería de haber sido Estados Unidos'': ''Eso ocurrió con el beneplácito de (Pedro Pablo) Kuczynski, ni el país más humanitario hace eso''.

Por otro lado, el exministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, coincide con que el país no podría asumir la presencia de más extranjeros. También señaló que, si bien muchas personas que llegaron desde Venezuela han aportado positivamente a la sociedad peruana, una minoría ''siniestra'' estaría contribuyendo a la ola de criminalidad.

Respecto al pedido de deportación, Benavente sentencia: ''No sé si Perú quiera hacerle guiños a EE. UU. y ser flexible, pero para el país no sería conveniente''. También fue tajante respecto al acceso de servicios básicos de los reos: ''El sistema penitenciario está totalmente colapsado, tiene que reformarse''. Igualmente, Maúrtua sostiene que los centros penitenciarios están sobrepoblados.

Perú tiene una importante relación comercial con Estados Unidos. Como se sabe, Trump ha impuesto un arancel del 10% para las importaciones peruanas (al igual que varias naciones), más uno de 50% al cobre. No obstante, El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha expresado que solo el 5% de sus exportaciones del metal van hacia allá.

A pesar de ello, Benavente advierte que Perú podría sentir una ''presión económica y política'' para aceptar la propuesta migratoria de EE. UU., en una alianza estratégica que podría proporcionarle el tan ansiado alivio arancelario. ''No hay suficiente fuerza diplomática o internacional para decir que no'', asevera el experto.

Sin embargo, Maúrtua discrepa, y argumenta que ''nadie puede exigirle a Perú que acepte''. De acuerdo con el excanciller, el país se constituye en una democracia, sujeta a un estatus de soberanía. Además, agregó que ''ninguna nación se puede sentir impelida'' e indicó que, actualmente, nuestro mayor socio comercial es China, y ya no Estados Unidos.

Según The New York Times, Perú habría recibido ''reiteradas presiones'', lo cual no ha sido confirmado por la Cancillería. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, afirmó el 28 de junio: ''Es contraproducente que nosotros pretendamos recibir delincuentes de cualquier otra nacionalidad en nuestro país''. Agregó que la normativa vigente no admite la posibilidad.

¿Por qué Trump busca deportar a inmigrantes a terceros países?

Las solicitudes de Trump llegan en un contexto de políticas migratorias cada vez más estrictas. La supresión del TPS para inmigrantes de ciertos países en crisis y la orden ejecutiva que impide la ciudadanía estadounidense por nacimiento (que fue recientemente bloqueada), son parte de esta ofensiva. ''Está cambiando las reglas del juego'', afirma el politólogo Benavente.

El excanciller Javier González Olaechea indica que Estados Unidos está ejerciendo su derecho a fijar su régimen carcelario, que es válido en cuanto no viole ningún tratado internacional. También afirma que el gobierno estaría procurando su interés, y que ''todo parece indicar que no se trataría de deportaciones masivas'', a pesar de la promesa del presidente Trump.

Por su parte, el también excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay menciona que Estados Unidos podría estar ''lanzando la carnada'' con incentivos para ver qué país ''la coge''. Según su visión, existen estados ''arribistas'' o ''frívolos'' que estarían interesados en las ganancias. Él considera que Perú no puede, bajo ninguna circunstancia, aceptar a criminales extranjeros, ya que supondría un ''retroceso total''.

Recientemente, el caso de ocho inmigrantes enviados a Sudán del Sur causó controversia, debido a que los extranjeros no tenían ningún tipo de conexión con el país, que es la nación más joven del mundo y con un alto índice de pobreza. Sin recursos o una red de apoyo, los custodiados se encontrarían más vulnerables ante posibles abusos legales o vulneraciones a sus derechos básicos.

Además, la controvertida megacárcel ''Centro de Confinamiento del Terrorismo'', ubicada en El Salvador, ha sido el lugar predilecto de Trump para albergar a sus expulsados. La CECOT es conocida por sus condiciones precarias y por ser el hogar de peligrosos criminales, como miembros del Tren de Aragua o MS-13.

Hace poco, el gobierno salvadoreño admitió que EE. UU. tiene el control total sobre los inmigrantes que envía a su prisión. Esto levanta preocupaciones válidas acerca del amparo de los detenidos. Nayib Bukele ha celebrado su cooperación con Trump, por la cual recibiría beneficios que van más allá de lo económico: medios internacionales lo perfilan como el líder sudamericano favorito del republicano.

