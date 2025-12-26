Bolivia inicia paro general indefinido contra el decreto que elimina la subvención a los combustibles

La gestión de los recursos en Bolivia cambio con la llegada de Rodrigo Paz. | Composición LR

La Central Obrera Boliviana (COB) inició un paro general indefinido en protesta por la eliminación de los subsidios a los combustibles. Esto ha generado bloqueos en La Paz, El Alto y Cochabamba, afectando el transporte y las principales rutas interdepartamentales. Sindicatos de los sectores mineros y transportistas exigen la revocación del decreto, y las movilizaciones se han extendido a otras regiones del país.

Los bloqueos han interrumpido la circulación de mercancías y combustibles, paralizando sectores productivos. En Potosí y Oruro, los mineros han detenido actividades, y en el sector agrícola, las protestas han bloqueado el acceso a mercados. Aunque el gobierno ha propuesto un diálogo, los trabajadores insisten en la derogación del decreto y advierten que las protestas podrían extenderse si no se atienden sus demandas.

Sectores adicionales se suman al paro general

Diversos sectores se han unido al paro general, incluidos trabajadores mineros y transportistas, que acusan al gobierno de cargar la crisis económica sobre las familias más vulnerables. También se han sumado los campesinos, quienes han anunciado bloqueos en zonas rurales y carreteras troncales exigiendo la revocación del decreto.

El sector cocaero del trópico de Cochabamba ha manifestado su apoyo, con la posibilidad de interrumpir la carretera que conecta Cochabamba y Santa Cruz. Además, las juntas de vecinos en El Alto, La Paz, Sucre y otras ciudades han amenazado con bloqueos y marchas hasta lograr la derogación del Decreto 5503. En El Alto, el transporte sindicalizado sigue afectando el tránsito en la carretera La Paz-Oruro-Cochabamba.

Edmand Lara propone reducción salarial para funcionarios públicos en medio de la crisis económica

El vicepresidente Edmand Lara propuso una reducción salarial para todos los funcionarios públicos, incluidos el presidente Rodrigo Paz y ministros, como medida para afrontar la crisis económica. Durante una transmisión en vivo en TikTok, Lara sugirió que se reduzcan los salarios a la mitad, y afirmó que el presidente tiene la autoridad para implementar esta medida de inmediato.

Lara también destacó que destina el 50% de su sueldo a labores sociales, especialmente para su campaña navideña de entrega de regalos, financiada por la colaboración ciudadana. Mientras tanto, la Central Obrera Boliviana (COB) ha instado al Gobierno a implementar medidas similares para compartir el impacto de la crisis económica, agravada por el aumento de los precios de los combustibles.