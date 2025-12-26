HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

Bolivia inicia paro general indefinido contra el decreto que elimina la subvención a los combustibles

El paro general en Bolivia se extiende con bloqueos y movilizaciones de varios sectores, exigiendo la derogación del decreto que elimina los subsidios a los combustibles.

La gestión de los recursos en Bolivia cambio con la llegada de Rodrigo Paz.
La gestión de los recursos en Bolivia cambio con la llegada de Rodrigo Paz. | Composición LR

La Central Obrera Boliviana (COB) inició un paro general indefinido en protesta por la eliminación de los subsidios a los combustibles. Esto ha generado bloqueos en La Paz, El Alto y Cochabamba, afectando el transporte y las principales rutas interdepartamentales. Sindicatos de los sectores mineros y transportistas exigen la revocación del decreto, y las movilizaciones se han extendido a otras regiones del país.

Los bloqueos han interrumpido la circulación de mercancías y combustibles, paralizando sectores productivos. En Potosí y Oruro, los mineros han detenido actividades, y en el sector agrícola, las protestas han bloqueado el acceso a mercados. Aunque el gobierno ha propuesto un diálogo, los trabajadores insisten en la derogación del decreto y advierten que las protestas podrían extenderse si no se atienden sus demandas.

TE RECOMENDAMOS

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Dos personas murieron en un ataque en el norte de Israel: autoridades identifican al agresor como ciudadano palestino

lr.pe

Sectores adicionales se suman al paro general

Diversos sectores se han unido al paro general, incluidos trabajadores mineros y transportistas, que acusan al gobierno de cargar la crisis económica sobre las familias más vulnerables. También se han sumado los campesinos, quienes han anunciado bloqueos en zonas rurales y carreteras troncales exigiendo la revocación del decreto.

El sector cocaero del trópico de Cochabamba ha manifestado su apoyo, con la posibilidad de interrumpir la carretera que conecta Cochabamba y Santa Cruz. Además, las juntas de vecinos en El Alto, La Paz, Sucre y otras ciudades han amenazado con bloqueos y marchas hasta lograr la derogación del Decreto 5503. En El Alto, el transporte sindicalizado sigue afectando el tránsito en la carretera La Paz-Oruro-Cochabamba.

PUEDES VER: Fiscalía de Corea del Sur pide 10 años de cárcel para expresidente acusado de imponer la ley marcial en 2024

lr.pe

Edmand Lara propone reducción salarial para funcionarios públicos en medio de la crisis económica

El vicepresidente Edmand Lara propuso una reducción salarial para todos los funcionarios públicos, incluidos el presidente Rodrigo Paz y ministros, como medida para afrontar la crisis económica. Durante una transmisión en vivo en TikTok, Lara sugirió que se reduzcan los salarios a la mitad, y afirmó que el presidente tiene la autoridad para implementar esta medida de inmediato.

Lara también destacó que destina el 50% de su sueldo a labores sociales, especialmente para su campaña navideña de entrega de regalos, financiada por la colaboración ciudadana. Mientras tanto, la Central Obrera Boliviana (COB) ha instado al Gobierno a implementar medidas similares para compartir el impacto de la crisis económica, agravada por el aumento de los precios de los combustibles.

Notas relacionadas
Vicepresidente de Bolivia se declara opositor de Rodrigo Paz tras acusarlo de "juntarse con corruptos"

Vicepresidente de Bolivia se declara opositor de Rodrigo Paz tras acusarlo de "juntarse con corruptos"

LEER MÁS
Tesla, Amazon y más tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, según su presidente

Tesla, Amazon y más tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, según su presidente

LEER MÁS
Matías Succar se ilusiona tras ser titular en la victoria contra Bolivia: "El objetivo es ser el '9' de la selección peruana"

Matías Succar se ilusiona tras ser titular en la victoria contra Bolivia: "El objetivo es ser el '9' de la selección peruana"

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

LEER MÁS
Los 8 destinos de América Latina a los que Estados Unidos recomienda no viajar por "riesgos que ponen en peligro la vida" desde 2025

Los 8 destinos de América Latina a los que Estados Unidos recomienda no viajar por "riesgos que ponen en peligro la vida" desde 2025

LEER MÁS
Este país come más panetón en el mundo y está en América Latina: supera a Italia, Chile y Brasil con más de 30.000 toneladas al año

Este país come más panetón en el mundo y está en América Latina: supera a Italia, Chile y Brasil con más de 30.000 toneladas al año

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reporte de accidentes, calles congestionadas y estado del tránsito vehicular a pocas horas de Navidad

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

Mundo

Belén, cuna de Jesucristo, vuelve a celebrar la Navidad tras dos años ensombrecidos por la guerra en Gaza

Recorrido de Papá Noel EN VIVO por Navidad 2025: en qué parte del mundo está Santa Claus en este momento

Tailandia y Camboya inician negociaciones para resolver los enfrentamientos fronterizos y alcanzar un alto al fuego

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025