Quién es Lauren Sánchez, la comunicadora de origen mexicano que se casó con Jeff Bezos en una boda millonaria en Venecia que dio la vuelta al mundo

El pasado viernes, el multimillonario tecnológico Jeff Bezos contrajo matrimonio con Lauren Sánchez en la ciudad de Venecia. Pese a que la boda tuvo varias polémicas, como las protestas de activistas contra el empresario, la unión de la pareja tuvo enorme acogida, por lo que representa el magnate estadounidense con su imperio de comercio electrónico de Amazon y por la fortuna que posee. Asimismo, su esposa tampoco estuvo ajena al foco público.

Lauren Sánchez nació en Nuevo México el 19 de diciembre de 1969. Fue criada en California y tuvo una infancia con muchos problemas. “Veníamos de la nada. Solía dormir en la parte trasera del auto de mi abuela cuando ella iba a limpiar casas”, mencionó en una entrevista con ‘The Hollywood Reporter’. Su camino profesional no fue sencillo, ya que en su juventud intentó trabajar de azafata, pero fue rechazada por pesar 55 kilos, dos más de lo que se permitía en aquel entonces. La experiencia que pasó fue un punto de inflexión que la hizo reflexionar para querer estudiar Periodismo. No obstante, tiempo después abandonó sus estudios para ingresar de lleno al mundo de los medios.

Del periodismo a la aviación: la trayectoria de Lauren Sánchez, ganadora de un Emmy

La constancia y perseverancia que mostraba la llevaron a que trabajara en cadenas locales hasta que logró ser reportera y presentadora en programas conocidos como Good Day LA, Extra y Fox Sports Net. Este esfuerzo logró que en 1999 ganara un premio Emmy debido a la conducción en el programa UPN News 13. Esto la llevó a ser la presentadora del programa ‘So You Think You Can Dance’, un programa exitoso de talentos.

La popularidad de Sánchez alcanzó su punto máximo en el 2003 en la portada de ‘Open Your Eyes’, en la cual la titularon como 'la presentadora de noticias más popular de Estados Unidos'. Cuando cumplió 40 años, decidió que su vida quería tomar otro rumbo y llegó a obtener su licencia de piloto de helicóptero, teniendo la influencia de su padre, que anteriormente se había dedicado a ser instructor de vuelo. Esto la llevó a que fundara ‘Black Ops Aviation’, una empresa de filmación aérea que ha trabajado en colaboraciones con Amazon y Netflix. Además, el año pasado publicó un libro infantil llamado ‘La mosca infantil’.

La historia de amor entre Lauren Sánchez y Jeff Bezos: cómo se conocieron, los rumores de romance y su boda en Venecia

Lauren Sánchez y Jeff Bezos se conocieron cuando él aún estaba casado con Mackenzie Scott. Según amigos cercanos de Sánchez citados por el diario ‘Daily Mail’, el interés de ella por el empresario surgió después de una cena en la que coincidieron junto a la entonces esposa de Bezos. Poco después, el multimillonario la contactó para que su empresa ‘Black Ops Aviation’ realizara tomas aéreas para Blue Origin, una de sus compañías. Fue en ese contexto que habría comenzado un vínculo más cercano entre ambos, a inicios de 2019. Coincidentemente, ese mismo año, Bezos anunció su divorcio de Scott y, poco después, Sánchez hizo lo propio con el agente de Hollywood Patrick Whitesell. Aunque nunca han confirmado ni negado públicamente esta versión, ambos ya estaban separados de sus respectivas parejas antes de hacer oficial su relación.

Sánchez tiene 3 hijos, de los cuales 1 fue producto de la relación con Tony Gonzales, exjugador de la NFL, y 2 con Patrick Whitesell. Asimismo, en el verano del 2023, junto a Jeff Bezos comentó su compromiso y ofreció una fiesta para anunciar su unión en la Costa Amalfitana, ubicada en Italia, con la invitación a varias celebridades hollywoodenses.