¿Volver a grabar? La vez que Eric Stoltz fue Marty McFly antes que Michael J. Fox y nunca salió en pantalla

'Volver al futuro' es, sin duda alguna, una icónica saga de películas que marcó a una generación. Las interpretaciones de Michael J. Fox, y Christopher Lloyd quedaron en el imaginario público de miles de espectadores que, 40 años después de su estreno, sigue ganando fanáticos. Pero, detrás del DeLorean, los skates voladores y los viajes en el tiempo, hay otro pasado de la película que no muchos conocen; uno donde Marty McFly sería un poco diferente.

Eric Stoltz grabó, durante 14 semanas, un primer corte de 'Volver al futuro' sin imaginar que su trabajo iba a ser descartado por el director, Robert Zemeckis. Stoltz le dio vida al protagonista durante este tiempo, acompañado de todo el elenco original, teniendo casi toda la película lista. A último minuto, todo ese material fue eliminado y el trabajo del actor, opacado por el carisma de Michael J. Fox y sin conocerse mucho de esta peculiar versión del éxito ochentero.

¿Quién es Eric Stoltz, el primer Marty McFly?

Eric Stoltz nació en septiembre de 1961 en California. Su debut cinematográfico se dio con la película para televisión de 1983 'A killer in the family' de Richard Heffron. 1985 prometía ser un gran año para el actor, puesto que sus dos proyectos en la gran pantalla se estrenarían en ese año. 'Volver al futuro' y 'Máscara', de Peter Bogdanovich, serían sus primeros protagónicos, donde participó con actores de la talla de Cher, Sam Elliot y Laura Dern. Sin embargo, el futuro para él ya había cambiado.

Zemeckis escribió el guion, junto a Bob Gale, pensando en Michael J. Fox como su primera (y única) opción como Marty McFly. Sin embargo, el actor se encontraba grabando la sitcom 'Enredos de familia', por lo que su agenda no cuadraba con el rodaje del filme. Ante ello, Stoltz llegó como una opción para interpretar al personaje. Tras poco más de tres meses, 'Volver al Futuro' estaba casi terminada, pero, tras una revisión del primer corte, tanto el director como el guionista supieron que la película no estaba funcionando.

Stoltz brindó una actuación soberbia, dramática y oscura. Esta se alejaba del tono cómico y ligero que querían lograr con 'Volver al Futuro'. Respecto al corte, Bob Gale comentó en una entrevista que entendía por qué lo sacaron del proyecto, resaltando que "hizo lo mejor que pudo". El guionista también destacó que es un buen actor, pero reconoció que fue un error contratarlo para una película que buscaba divertir. Al liberarse Fox de sus compromisos, decidieron regrabar toda la película, cumpliendo el plan inicial de que sea él Marty McFly.

Eric Stoltz dirigó algunos episodios de la aclamada serie Glee, lo que le valió varias nominaciones al Emmy por su participación en la serie. Foto: Fox

¿Cómo siguió la carrera de Eric Stoltz?

Pese a que fue sacado del corte final, Stoltz trabajó después en filmes como Pulp Fiction, El efecto mariposa y Nuestros Muchachos. Estas películas dramáticas se acoplan más al estilo del autor que, hasta el momento, no se pronunció sobre su salida de 'Volver al Futuro'. Continuó con su carrera también en la televisión y el teatro, donde hasta recibió una nominación al Tony por su participación en Our Town. Sin embargo, Eric participó en otro éxito rotundo.

Stoltz dirigió 12 episodios de la serie Glee, desde su segunda temporada hasta la quinta. Gracias a ello, compartió dos Emmys con el equipo de producción. Asimismo, dirigió algunos episodios de Nip/Tuck lo que también le valió un premio grupal ente los directores. No ha dejado la actuación, puesto que ha hecho apariciones breves en Grey's Anatomy, Law & Order, The Good Fight y Madam Secreteary. Recientemente, en 2024, apareció en la serie The Girls on the Bus.