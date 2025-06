Donald Trump minimiza ataque de Irán a central militar estadounidense en Qatar y lo califica como “débil"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “muy débil” la ofensiva iraní contra la base aérea Al Udeid, en Qatar, tras el reciente ataque a las instalaciones nucleares iraníes. Según declaraciones en su red, Truth Social, 13 de los 14 misiles lanzados fueron interceptados, mientras que el restante no representaba peligro. Trump destacó la ausencia de víctimas y agradeció a Irán por una supuesta advertencia previa, lo que, según dijo, permitió evitar pérdidas humanas.

"Irán ha respondido oficialmente a nuestra destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, algo que esperábamos y que hemos contrarrestado con gran eficacia", calificó.

Trump agradece a Irán por avisar el ataque a base aérea

Trump expresó su gratitud a Irán por avisar “con antelación” del ataque a las bases estadounidenses, afirmando que así se evitaron víctimas y daños. Añadió que: “Quizás Irán pueda ahora proceder a la Paz y la Armonía en la Región, y animaré con entusiasmo a Israel a hacer lo mismo”.

"Quiero agradecer a Irán por avisarnos con antelación, lo que permitió que no se perdieran vidas ni que nadie resultara herido", agregó.

Irán se ha "desahogado"

"Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no se produjeron daños. Lo más importante es que [los iraníes] se han desahogado y, con suerte, no habrá más odio", añadió.

Se cree que el contraataque iraní se ha diseñado para no seguir incrementando la escalada bélica en la región, ya que, además de la notificación por adelantado, Teherán había advertido hace días de que podía bombardear bases estadounidenses en Medio Oriente si era atacado por Washington y, en consecuencia, Al Udeid había sido ya parcialmente evacuada cuando se produjo hoy la ofensiva.