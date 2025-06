Claudio tiene 31 años, pero su apariencia física ha generado sorpresa, ya que parece un niño de tan solo 10 años. Su condición que padece, es el mismo déficit hormonal que sufrió Lionel Messi en su infancia, pero a diferencia del astro, Claudio no pudo continuar su tratamiento debido a factores económicos. Sin embargo, hoy su vida gira en torno a obstáculos que hoy enfrenta con valentía pese a su condición.

El cuerpo del joven no se desarrolló como los demás, su afección también impactó en su desarrollo hormonal y reproductivo. Su historia estuvo marcada por el bullying escolar, el aislamiento y la resignación. En la actualidad vive junto a su madre y se dedica a la venta de milanesas, pero sueña con conseguir un empleo estable para ayudar a su mamá y mejorar su hogar.

Claudio y su lucha contra el déficit hormonal que también tuvo Messi

Aunque no lo parezca, Claudio tiene 31 años. Desde pequeño notó que no crecía al mismo ritmo que los demás niños de su edad. Poco después, los médicos le diagnosticaron el mismo trastorno hormonal que enfrentó Lionel Messi, déficit de la hormona del crecimiento. Comenzó con un tratamiento cuando era pequeño, pero lo interrumpió a los 8 años debido a que su papá enfermó gravemente y su familia ya no pudo sostener los costos.

En una entrevista con Telenoche, contó con el tiempo, entendió que no iba a crecer más y que su cuerpo tampoco iba a desarrollarse. "Yo no crezco como una persona normal. Ya quedé así", manifestó. A su enfermedad también se suma su desarrollo hormonal y reproductivo. "No puedo tener hijos, pero me hubiese gustado juntarme con alguien y formar una familia, pero no se pudo", agregó.

"Me pegaban, me empujaban": Claudio sufrió bullying en la primaria

En la primaria, su historia no fue fácil, repitió dos veces el colegio y sufrió bullying por mucho tiempo. "Me pegaban, me empujaban, me decían cosas, me dolía. Pero nunca se lo mostré a mi familia", manifestó. Sin embargo, al paso del tiempo no perdió el deseo de salir adelante y hoy busca un trabajo estable para mantener a su familia. "Me gustaría trabajar en una panadería, en un kiosco, de mozo, de lo que sea".

Claudio actualmente vive junto a su madre y hermana en una vivienda humilde, con un techo que deja pasar el agua cada vez que llueve. No cuentan con agua corriente, por lo que deben pedirle a una vecina o caminar hasta una estación de servicio para poder lavar la ropa o cocinar.

"Mi casa se llueve toda, hasta la cocina", contó mientras mostraba los tachos que usan para juntar el agua de lluvia. "Mi sueño es poder remodelar la casa, dejarla linda, hacerla más segura para mi familia. No pienso en mí. Primero mi casa, después mi familia y después yo", señaló.

Tras ayuda, Claudio logro recaudar dinero y trabajo

Después que su dramática historia se dio a conocer en Telenoche, Claudio reveló que logró recaudar 23 millones de pesos argentinos gracias a los televidentes que lo apoyaron. "Estoy con mucha alegría. Me ofrecieron trabajo de todos lados", relató.

Por su parte, su madre, Marta, se mostró entusiasmada ante la noticia. "No sé qué decir, estoy tan emocionada con todo esto. Él me dijo que vamos a poder arreglar la casa para que no llueva más. Vivimos acá y nos pasó de todo, pasó un tornado y empeoró todo", recalcó.