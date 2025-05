A Tomás Ricardi le diagnosticaron leucemia a los 15 años. Pasó meses internado, enfrentando intensas quimioterapias, inyecciones diarias y la caída del cabello mientras luchaba por sobrevivir.

Hoy, años después, aquel adolescente que estuvo al borde de la muerte recorre hospitales, abraza a pacientes y transforma su historia en un mensaje de esperanza para quienes enfrentan el cáncer. Su testimonio no solo alienta, sino que también recuerda que incluso en los momentos más oscuros, es posible volver a levantarse.

¿Cuáles fueron los síntomas iniciales de Tomas Ricardi?

La pesadilla de Tomás Ricardi comenzó hace seis años, con un diagnóstico de leucemia que, en un inicio, parecía tratable. Pero todo cambió repentinamente. Durante las primeras sesiones de quimioterapia perdió el cabello, y pronto su cuerpo comenzó a deteriorarse, obligándolo a permanecer hospitalizado mucho más tiempo del previsto.

“En mayo de 2019 me internaron y no salí hasta noviembre. No me acordaba cómo era mi casa. El tiempo pasaba muy lento. Sentía que estuve años ahí adentro”, cuenta Tomás durante una entrevista con TN.

¿Cuál fue el hongo que le comió la cara a Tomas Ricardi?

Según recuerda Tomás, lo peor no fueron las quimioterapias, sino un hongo mucormicótico que se alojó en su rostro y puso su vida en riesgo. El hongo, es conocido como “hongos come carne”, que se alojó en su boca, trepó por el paladar y estuvo a punto de alcanzar su cerebro.

“Me comió el maxilar superior, parte de la nariz. No podía respirar, no podía comer. Pedí que me entubaran. Ahí empezó lo más jodido”, recuerda Tomás. A raíz de ello, estuvo durante meses intubado y en coma inducido que actualmente solo recuerda a su madre, que jamás se apartó de su lado.