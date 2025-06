Desde hace diez días, simpatizantes de Evo Morales bloquean diversas carreteras en Bolivia para exigir la renuncia del presidente Luis Arce, en medio de la crisis económica. Las protestas comenzaron el 2 de junio y se concentran principalmente en 11 puntos del departamento de Cochabamba. En una rueda de prensa, Arce afirmó: "El único objetivo para que yo renuncie es que se dé una sucesión presidencial y él pueda habilitarse como candidato. Para qué nos vamos a mentir, los ciudadanos saben cuál es el objetivo, y eso es inconstitucional, no se puede dar".

El miércoles 11 de junio, el presidente ordenó el desbloqueo de las vías e instruyó a la Policía a ejecutar un operativo para restablecer el tránsito, argumentando que la protesta "está afectando el bolsillo de la población". Ante esta medida, Morales advirtió que la acción podría causar una "mayor rebelión y mayor sublevación ante el Gobierno". De esa manera aumenta la tensión política a solo dos meses de las elecciones presidenciales, en las que el líder cocalero se encuentra legalmente impedido de postular.

Luis Arce: "Intereses personales afectan la economía del pueblo boliviano"

La presión del sector "evista" para destituir al presidente Luis Arce sigue en aumento, impulsada por el alza de precios y la persistente escasez de combustible, que ya supera el mes sin solución. En respuesta, Arce precisó que es un "capricho" y advirtió que "nuevamente intereses personales están afectando la vida y la economía del pueblo boliviano", y criticó que Morales intente posicionarse en el exterior como víctima de una persecución judicial, mientras que dentro del país denuncia una supuesta intención de proscribir a parte del movimiento indígena.

Desde el Trópico de Cochabamba, las organizaciones sociales afines a Morales aseguran que sus demandas superaron el escenario poilítico. "Nuestra lucha no solo es por candidatos, es mucho más allá, es por los recursos naturales, por la gente humilde", afirmó el dirigente Vicente Choque. También arremetió contra el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, señalando que nunca lo consideró un líder y que ahora lo ve como "el peor traidor" que Arce, al haberse postulado con otro partido.

Gobierno boliviano acuso a Morales de intento de golpe de Estado

El ministro de Gobierno, Roberto Siles, anunció que presentará una demanda contra Evo Morales, a quien responsabiliza de incitar los recientes conflictos sociales. "No le permitiremos intentar un golpe de Estado", afirmó. Según explicó, la acusación incluirá los delitos de "terrorismo, instigación pública a delinquir, obstaculización de procesos electorales, atentados contra la libertad de locomoción y la libertad de expresión".

La denuncia se sustenta en un audio difundido por un dirigente campesino, en el que supuestamente se escucha a Morales instando a extender las protestas hasta La Paz. El expresidente negó los cargos, calificó el audio como un "montaje" y afirmó que es el pueblo quien reclama. Mediante su cuenta de X, escribió: "Las movilizaciones no son por una persona ni por una candidatura. Son el grito del pueblo que ya no puede esperar, que clama por pan y justicia. Porque cuando un gobierno que fue elegido con el 55% de apoyo, hoy apenas tiene el 2%, no es una oposición la que habla: es el pueblo que se levanta".

Evo Morales: "No aceptamos que se criminalice el derecho a la protesta"

Morales acusó al presidente Arce de ser el principal responsable de la crisis económica en Bolivia y de utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas y los bloqueos de carreteras. "Nosotros no buscamos violencia, pero tampoco aceptamos que se criminalice el derecho a la protesta. La movilización y el bloqueo son expresiones legítimas de resistencia ante un Gobierno que ha cerrado los canales democráticos y traicionado el mandato popular", afirmó el exmandatario.

También aseguró que la población enfrenta desde hace dos años una grave escasez de combustible, mientras el Gobierno busca responsabilizar a los sectores movilizados. "En 2025 enfrentamos la inflación acumulada más alta de los últimos 40 años y acusa a los comerciantes. Bajo su gestión se puso fin a 11 años de estabilidad cambiaria, no hay dólares, y responsabiliza a los exportadores", señaló. Hizo un llamado a las fuerzas del orden para "no prestarse a decisiones políticas que pueden tener consecuencias legales e históricas" y solicitó a los organismos internacionales y defensores de derechos humanos a mantenerse alertas.