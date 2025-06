Aviso importante para inmigrantes en EEUU: ¿qué proyectos de ley contra la inmigración ilegal fueron aprobados en Texas y cuáles no?

La reciente sesión legislativa de Texas llegó a su fin con el envío de dos proyectos de ley al gobernador, que buscan fortalecer el papel del estado en la aplicación de las leyes de inmigración. Sin embargo, una serie de propuestas adicionales relacionadas con la inmigración no lograron avanzar.

Las medidas aprobadas son la prioridad del vicegobernador Dan Patrick: el Proyecto de Ley del Senado 8 (SB 8), que establecerá la colaboración obligatoria de la mayoría de los alguaciles de Texas con las autoridades federales de inmigración, y el Proyecto de Ley del Senado 36 (SB 36), que creará una división de seguridad nacional dentro del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

¿Qué proyectos de ley contra la inmigración ilegal fueron aprobados en Texas?

La conclusión de la sesión legislativa en Texas significó la ratificación de dos proyectos de ley que refuerzan la postura del estado en el control de la inmigración irregular. Estas medidas reflejan un compromiso legislativo con el fortalecimiento de la seguridad en la frontera y la colaboración con entidades federales.

Los proyectos de ley que lograron la aprobación son:

Este proyecto ordena que la mayoría de los alguaciles de Texas colaboren con las autoridades federales de inmigración. Aproximadamente 234 de los 254 condados del estado se incluirán en esta disposición. La SB 8 crea un programa de subvenciones para ayudar a compensar los costos no cubiertos por el gobierno federal, y permite a los alguaciles decidir en qué programa participan, sirviendo como "multiplicadores de fuerza" para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Proyecto de Ley del Senado 36 (SB 36): Esta iniciativa crea una división de seguridad nacional dentro del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Los proponentes de esta medida argumentan que esta nueva unidad es necesaria para optimizar esfuerzos como la seguridad fronteriza y los planes de respuesta a desastres de emergencia, los cuales actualmente se encuentran distribuidos entre varias agencias. Es importante destacar que el proyecto no incluyó la creación de una fuerza de patrulla fronteriza estatal, una medida que algunos defensores de una mayor seguridad fronteriza habían impulsado.

¿Qué proyectos de ley contra la inmigración ilegal no fueron aprobados en Texas?

A pesar de la aprobación de las dos leyes mencionadas, varias propuestas relacionadas con la inmigración, que tenían implicaciones significativas para la población de Texas, no avanzaron en la sesión legislativa. Estas iniciativas, al no obtener el respaldo necesario, revelan las áreas donde el consenso legislativo no se logró.

Los proyectos de ley que no lograron ser aprobados son:

El Proyecto de Ley del Senado 825, propuesto por el Senador Mayes Middleton, habría encargado a la oficina del gobernador la realización de un estudio bianual sobre los efectos económicos, ambientales y financieros de la inmigración irregular en el estado, centrándose únicamente en los costos y sin analizar los beneficios económicos que los inmigrantes indocumentados aportan a través de mano de obra, impuestos y negocios. Verificación del estatus legal de los trabajadores (SB 324): Se presentaron proyectos de ley que exigían a las empresas usar E-Verify, un sitio web del gobierno federal que asiste a las empresas a determinar si un inmigrante posee autorización legal para trabajar en Estados Unidos. El Proyecto de Ley del Senado 324, presentado por la Senadora Lois Kolkhorst, obtuvo avance en el Senado, pero no recibió votación en la Cámara de Representantes.

Se presentaron proyectos de ley que exigían a las empresas usar E-Verify, un sitio web del gobierno federal que asiste a las empresas a determinar si un inmigrante posee autorización legal para trabajar en Estados Unidos. El Proyecto de Ley del Senado 324, presentado por la Senadora Lois Kolkhorst, obtuvo avance en el Senado, pero no recibió votación en la Cámara de Representantes. Uso de dominio eminente para la construcción del muro fronterizo (SB 316): El Senador Brandon Creighton presentó el Proyecto de Ley del Senado 316, que habría permitido al estado tomar tierras de propietarios para la construcción del muro fronterizo mediante el proceso de expropiación forzosa. Este proyecto no fue escuchado en comité.

El Senador Brandon Creighton presentó el Proyecto de Ley del Senado 316, que habría permitido al estado tomar tierras de propietarios para la construcción del muro fronterizo mediante el proceso de expropiación forzosa. Este proyecto no fue escuchado en comité. Auditoría de gastos en seguridad fronteriza: Una propuesta para auditar los 11 mil millones de dólares que el estado ha gastado en seguridad fronteriza desde 2021 tampoco obtuvo la aprobación necesaria.

Medidas fiscales para la construcción del muro fronterizo en Texas

Un proyecto de ley que sí logró avanzar y fue enviado al gobernador es el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 247 (HB 247), presentado por el Representante Ryan Guillen. Esta medida otorgará una exención de impuestos a la propiedad para los terratenientes que permitan la construcción de barreras fronterizas estatales o federales en sus propiedades.

La propuesta establece que la exención de impuestos estará disponible para cualquier propietario que autorice al estado o al gobierno federal a instalar "un muro, barrera, cerca, alambre, zanja, tecnología" o cualquier tipo de infraestructura diseñada para "vigilar o impedir el movimiento de personas u objetos que cruzan la frontera entre Texas y México". Esta disposición fiscal es un incentivo para la colaboración en la construcción de infraestructuras fronterizas en Texas.