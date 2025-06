Obligado a colaborar con ICE: sheriff de Florida es amenazado con perder su puesto si no apoya a los agentes de inmigración de EEUU

La política migratoria en Estados Unidos continúa generando debates y tensiones en distintos niveles de gobierno. Recientemente, una disputa de alto perfil emergió en Florida, involucrando al sheriff de Broward, Gregory Tony, y al procurador general del estado, James Uthmeier. El núcleo del desacuerdo radica en la prioridad que el departamento del sheriff asigna a la detención de inmigrantes indocumentados que no han cometido otros delitos.

Las declaraciones de Gregory Tony respecto a que su departamento no priorizaría el arresto de indocumentados sin historial delictivo provocaron una rápida respuesta de James Uthmeier. El procurador general, a través de una enérgica carta publicada en la plataforma X, advirtió al sheriff sobre las posibles consecuencias de su postura, incluyendo la destitución de su cargo.

El planteamiento del sheriff y la respuesta del procurador de Florida

El sheriff de Broward, Gregory Tony, manifestó durante una reunión del 3 de junio con la Comisión del Condado de Broward que la inmigración no constituye una de las prioridades principales de su comunidad. El sheriff aclaró que su enfoque se dirige a combatir delitos en la jurisdicción. Afirmó no estar de acuerdo con la idea de realizar arrestos masivos de personas que, aunque no sean ciudadanas, contribuyen a la sociedad pagando impuestos y no han cometido crímenes.

La respuesta de James Uthmeier fue contundente. Publicó una carta en X, reiterando que la legislación de Florida exige que las agencias policiales estatales y locales apoyen activamente la aplicación de la ley federal de inmigración. Las sanciones por incumplimiento, según Uthmeier, podrían abarcar desde medidas cautelares hasta la remoción del cargo por parte del gobernador. El procurador general reforzó esta advertencia mediante un video.

Colaboración con ICE y programa 287(g) en Florida

En su respuesta, Gregory Tony aseguró a James Uthmeier que la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) colabora estrechamente con el ICE para detener a inmigrantes indocumentados que sí han cometido delitos, y que cumple con los acuerdos existentes con la agencia federal. El sheriff precisó que la BSO firmó dos acuerdos 287(g) con el ICE en 2019: uno de servicio de órdenes de arresto que autoriza a los agentes capacitados a entregar órdenes del ICE a personas encarceladas, y otro para retener a detenidos federales de inmigración hasta por 48 horas en la cárcel del condado.

Además, este año, la BSO firmó el acuerdo Modelo de Grupo de Trabajo 287(g) para cooperar con el ICE en la aplicación de la ley federal de inmigración “cuando se solicite”. No obstante, Tony mantuvo su posición inicial: si bien la BSO cumple con las normativas del ICE, no asigna agentes para buscar y arrestar a inmigrantes indocumentados que no han cometido ningún delito adicional, una postura que contrasta con la de otros sheriffs en Florida.

Implicaciones políticas y precedentes en Florida

La tensión entre Gregory Tony y James Uthmeier refleja las dinámicas políticas en Florida, donde el gobernador Ron DeSantis ha adoptado una línea dura en materia de inmigración, alineándose con las políticas de Donald Trump. Cabe destacar que Tony, demócrata, fue nombrado sheriff de Broward por DeSantis en 2019 y ha logrado conservar su cargo en elecciones posteriores, a pesar de que Broward es un bastión demócrata en el sur de Florida.

Este enfrentamiento trae a colación un precedente reciente en marzo, cuando Uthmeier envió una advertencia similar al Ayuntamiento de Fort Myers después de que votaran en contra de la inscripción en el programa 287(g). Días después de la misiva de Uthmeier, el Ayuntamiento de Fort Myers revocó su decisión de forma unánime, lo que podría sentar un precedente sobre el desenlace de la situación del sheriff de Broward.