Trump sobre el ataque contra protesta por rehenes israelíes en Colorado: "Actos de terrorismo serán perseguidos"

Donald Trump calificó el atentado en Colorado como terrorismo y dijo que no será tolerado. Foto: composición LR

Donald Trump calificó el atentado en Colorado como terrorismo y dijo que no será tolerado. Foto: composición LR

Mohamed Sabry, de 45 años, atacó a los participantes de una marcha que pedía la liberación de rehenes israelíes, el último domingo, en Colorado. Ocho personas resultaron heridas por quemaduras, según los primeros reportes. "Palestina libre", dijo la Oficina Federal de Investigación (FBI) que gritó el detenido al momento de lanzar y aseguró que continuaría con las investigaciones correspondientes. Un día después, el presidente de Estados Unidos se pronunció al respecto en su cuenta de Truth Social.

"El horrible ataque de ayer en Boulder, Colorado, no será tolerado en Estados Unidos", destacó Donald Trump en su publicación. Pese a que algunas autoridades y la policía local pidieron prudencia para no calificar el hecho como un "acto de terror", el presidente no acató. "Los actos de terrorismo serán perseguidos con todo el rigor de la ley", amenazó el mandatario. Hacia el final de su mensaje, también aprovechó en dar su sentido pésame a las víctimas.

Trump usa el atentado para justificar sus políticas contra migrantes

"Él entró al país gracias a la ridícula Política de Fronteras Abiertas de Biden, que ha perjudicado gravemente a nuestro país. Debe salir bajo la Política de Trump", declaró el mandatario estadounidense sobre el ataque. "Este es otro ejemplo de por qué debemos mantener nuestras fronteras seguras y deportar a los radicales ilegales y antiamericanos de nuestra patria", resaltó.

Sabry, quien atacó al grupo de manifestantes, reside en Estados Unidos de manera ilegal. Según los reportes, es de nacionalidad egipcia, su visa de turista expiró en 2023 y su permiso de trabajo temporal en marzo de este año. Es el principal sospechoso, las fuentes policiales estiman que ha actuado solo y no se ha encontrado vínculos directos con organizaciones extremistas.