Durante las últimas semanas, se ha registrado una ola de detenciones en tribunales migratorios, lo que marca una nueva etapa en las operaciones de deportación masiva promovidas por la administración del presidente Donald Trump.

Activistas y abogados denuncian que ahora están siendo arrestados inmigrantes que ya están cumpliendo con los procesos legales, que tienen familia, trabajo y años de vida en EE.UU. Ello mediante la figura legal de ''expulsión expedita''.

Redadas del ICE tras audiencias: detenciones sin aviso ni documentos

Julio David Pérez Rodríguez, un joven cubano de 22 años, fue arrestado en Miami luego de asistir a una audiencia migratoria en la que buscaba asilo en Estados Unidos. Agentes del ICE encubiertos lo interceptaron en un ascensor, lo esposaron y se lo llevaron.

“¿Si no he hecho nada ilegal, por qué me esposan?”, exclamó entre lágrimas. Como él, decenas de inmigrantes en distintas ciudades del país están siendo detenidos justo al salir de sus audiencias, muchas veces después de que sus casos son cerrados o desestimados.

Organizaciones como la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) han documentado cómo abogados del gobierno solicitan a jueces migratorios que cierren los casos en el mismo momento de la audiencia.

Ello sin presentar mociones por escrito y sin otorgar los 10 días reglamentarios para que el inmigrante responda. Tras la desestimación del caso, ICE espera fuera de la sala y arresta a las personas, iniciando procesos de deportación acelerada o "expulsión expedita".

Se denuncian estas prácticas:

Detenciones en cortes , incluso cuando los inmigrantes están cumpliendo con sus citas.

, incluso cuando los inmigrantes están cumpliendo con sus citas. Agentes que intimidan a observadores legales y despejan las salas públicas.

Casos cerrados verbalmente sin permitir respuesta de la defensa.

Uso intensivo de recursos para detener a personas que de todas formas volverán a enfrentar audiencias por asilo.

¿En dónde está deteniendo y deportando ICE a inmigrantes en cortes de inmigración?

También se han registrado protestas y enfrentamientos por estas acciones de ICE. Las ciudades con más casos incluyen:

Nueva York

San Francisco

Miami

San Diego

Seattle

Denuncian amenaza al debido proceso y al derecho de asilo de inmigrantes

Expertos legales y defensores migratorios advierten que estas redadas socavan la confianza en el sistema legal y disuaden a los inmigrantes de presentarse a sus audiencias, aunque estén legalmente obligados a hacerlo.

Además, muchos de los detenidos ya estaban en procesos de asilo y ahora deberán pasar nuevamente por entrevistas para demostrar “miedo creíble” de persecución en sus países de origen.

Según expertos, la mayoría de los casos datan de 2022 y pertenecen a personas que llegaron durante el gobierno de Biden. Los arrestados incluyen estudiantes, familias con niños y trabajadores con menos de 2 años en EE.UU.

“La corte se está convirtiendo en una extensión de las fuerzas de deportación”, afirmó Gregory Chen, director de AILA. “Esto no es justicia. Es una operación coordinada que pisotea los derechos más básicos de quienes buscan refugio.”

