Zelensky asegura que Rusia no quiere la paz y exige mayor presión: "No veo la disposición de Putin para poner fin a la guerra"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, manifestó su escepticismo respecto a las intenciones de Rusia para alcanzar un "acuerdo de paz". En una entrevista con la cadena alemana RTL, afirmó: "No veo la disposición ni el deseo de los rusos de dar este paso todavía. No veo la disposición de Putin para poner fin a la guerra. No la percibo".

También destacó que, aunque una "paz justa y duradera" solo es posible sin Putin en el poder, un alto al fuego podría iniciarse de inmediato. "Un alto el fuego hacia una paz sostenible paso a paso puede empezar mañana", señaló, instando a sus aliados a aumentar la presión sobre el Kremlin para avanzar en este proceso.

Zelensky exige propuesta de alto el fuego antes de negociar con Rusia

Las negociaciones previstas entre Ucrania y Rusia en Estambul el próximo 2 de junio enfrentan incertidumbre debido a la negativa del Kremlin de compartir previamente su propuesta de alto el fuego, una condición que Kiev considera esencial para participar. El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umérov, solicitó a Moscú que entregue con antelación un memorándum con sus condiciones de negociación, acusando a Rusia de demorar la entrega del documento y prolongar la guerra.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó la exigencia de Kiev, indicando que aún no se ha recibido una respuesta oficial por parte de Ucrania sobre la reunión propuesta.

Rusia lanza ataque masivo con misiles y drones sobre Ucrania

En los últimos días, Rusia ha intensificado sus ataques contra Ucrania. Durante la noche del 26 de mayo, lanzó su tercer ataque masivo consecutivo, utilizando nueve misiles de crucero Kh-101 y 355 drones, incluyendo drones de ataque y señuelos destinados a confundir las defensas. Aunque las fuerzas ucranianas lograron derribar todos los misiles y neutralizar 288 drones, varios impactos afectaron infraestructuras civiles, incluyendo edificios residenciales e instalaciones industriales.

Zelensky calificó estos ataques como un "mensaje político sin lógica militar" y urgió a la comunidad internacional a imponer sanciones más fuertes al Kremlin, congelar activos rusos y detener la venta de petróleo.

Zelensky exige más presión y Trump llama "loco" a Putin

El presidente ucraniano ha instado a las principales potencias a intensificar su presión sobre Rusia. "No tenemos suficiente presión. No se ha desplegado la fuerza suficiente para obligarlo. Hoy en día, las principales potencias no están plenamente involucradas", reprochó Zelensky, criticando que países como China "se mantengan al margen", lo que permite "a Putin posponer el momento del fin de la guerra".

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado su decepción con Putin, calificándolo de "loco" y advirtiendo que evaluará en dos semanas si el líder ruso tiene intenciones reales de detener la guerra.