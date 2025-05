"Terrorismo de Estado": la grave acusación de Juan Pablo Guanipa contra el régimen de Nicolás Maduro

Tras la detención en Venezuela el viernes 23 de mayo al exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado, se reveló mensajes que escribió en una carta desde la clandestinidad antes de ser arrestado donde acusa al dictador Nicolás Maduro de ejercer una política de "terrorismo de Estado" con el pueblo venezolano.

También denunció que el régimen chavista amenaza con el "terror y el secuestro". "Lamentablemente, si estás leyendo esto, pues ese día llegó. Las fuerzas del régimen me han detenido. Admito que este año ha sido duro. La muerte de mi esposa, estar lejos de mis hijos, el fraude del 28 de Julio, y la represión desmedida de la que ahora soy víctima", expresó Guanipa en sus primeras líneas.

¿Qué dice la carta escrita por Juan Pablo Guanipa previo a su detención?

En una carta escrita antes de su detención, Juan Pablo Guanipa denunció lo que consideraba un inminente secuestro por parte del régimen de Nicolás Maduro. En el texto, el político relata los difíciles meses vividos en la clandestinidad tras el presunto fraude electoral del 28 de julio, en el que, según afirma, "los venezolanos salimos en masa a votar en contra de la dictadura y a favor de la libertad". También responsabiliza al chavismo de instaurar una "política de terrorismo de Estado", comparable con las dictaduras militares del Cono Sur, ante las protestas que surgieron tras los resultados oficiales.

El exgobernador del Zulia señala que su lucha forma parte de una tradición histórica de resistencia por la libertad. "Nuestra historia nos pesa y estamos dispuestos a hacer todo lo humanamente posible para hacerle honor a ella", escribió. Además, hizo un llamado para no legitimar al régimen venezolano: "No cedan ante los esfuerzos de vender a Maduro como el mal necesario. Lo único necesario de ellos es su salida". Concluye su mensaje con un firme respaldo al pueblo venezolano, asegurando que, pese a estar preso, no está vencido: "Hoy estoy injustamente preso, pero jamás derrotado. Que viva Venezuela Libre".

¿Quién es Juan Pablo Guanipa, secuestrado por el régimen de Maduro?

Es un político venezolano, miembro del partido Primero Justicia, y opositor al régimen de Nicolás Maduro. Nació el 20 de diciembre de 1964 en Maracaibo, estado Zulia. Fue elegido gobernador del estado Zulia en las elecciones regionales de octubre de 2017, pero se le impidió asumir el cargo por negarse a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima por la oposición. Se desempeñó como diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Fue acusado por el gobierno venezolano de participar en presuntos planes de desestabilización y conspiración, aunque no se presentaron pruebas concluyentes en su contra. En octubre de 2019, la Asamblea Nacional Constituyente allanó su inmunidad parlamentaria, permitiendo su posible enjuiciamiento. En mayo de 2024, fue reportado como desaparecido por su familia y aliados políticos, y posteriormente se confirmó que había sido detenido por organismos de seguridad del Estado tras arrestos a líderes opositores relacionados con acusaciones de conspiración contra el chavismo.