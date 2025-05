Florida: agentes del ICE detienen a inmigrantes criminales y no criminales en megaredada "histórica"

El operativo del ICE en Florida generó preocupación, ya que muchos detenidos no tenían antecedentes delictivos. | ICE

El operativo del ICE en Florida generó preocupación, ya que muchos detenidos no tenían antecedentes delictivos. | ICE

La comunidad inmigrante en Florida vivió uno de los operativos "más grandes de la historia", según los catalogaron los periodistas Antonio Fins, Ana Goñi-Lessan y John Kennedy, realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La megaredada, que se desarrolló en varias ciudades del estado, dejó a cientos de personas detenidas, muchas de las cuales no tenían antecedentes criminales. Este operativo ha generado preocupación y debate, ya que la mayoría de los arrestos no solo involucraron a inmigrantes con registros delictivos, sino también a aquellos que simplemente no tenían la documentación adecuada.

La administración de Donald Trump, que encabezó la política de "tolerancia cero" en relación con la inmigración ilegal, ha visto cómo esta estrategia sigue teniendo repercusiones en todo el país. Aunque ICE insistió en que la redada se centraba en criminales violentos, informes indican que muchos de los detenidos no cometieron crímenes graves.

Megaredada en Florida: ICE detiene a inmigrantes criminales y no criminales

El operativo de ICE en Florida fue de tal magnitud que no solo afectó a personas con antecedentes criminales, sino también a inmigrantes que no cometieron delitos. A medida que ICE avanzaba con esta operación, el objetivo parecía claro: poner un freno a la inmigración ilegal, a pesar de que los efectos de la redada fueron más allá de lo previsto. Se trataba de la aplicación de una política que no distingue entre aquellos que representan una amenaza para la sociedad y aquellos que simplemente están buscando una vida mejor.

Según funcionarios de ICE, la redada estaba dirigida principalmente a personas con antecedentes penales. Sin embargo, en la práctica, muchos de los arrestos fueron de inmigrantes que no tenían registros delictivos. Este hecho ha levantado polémica, pues organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que estas medidas están apuntando a un amplio espectro de la población inmigrante, sin hacer una distinción clara entre los que tienen problemas con la ley y los que simplemente no tienen papeles en regla.

Aunque no hay cifras oficiales sobre la proporción exacta de detenidos con antecedentes penales y sin ellos, la operación ha sido considerada histórica por su tamaño y alcance, con cientos de inmigrantes detenidos en Florida y otros estados. La magnitud de esta redada ha levantado más preguntas sobre las políticas migratorias del país, especialmente en cuanto a la transparencia y la justicia de tales operativos.

¿Qué hacer si el ICE te detiene en una redada en Florida?

Si alguna vez te ves involucrado en una redada del ICE, es esencial saber cómo proteger tus derechos. A continuación, te damos algunas recomendaciones para actuar adecuadamente: