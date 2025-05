El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha intensificado significativamente los arrestos en el área de Massachuetts durante la semana pasada, según reportaron a medios locales diversas organizaciones comunitarias y de vigilancia local.

Publicaciones en redes sociales muestran operativos de ICE en ciudades santuario como Worcester y Boston, además de Framingham, Waltham, entre otras del estado. Integrantes de la Red de Justicia para Inmigrantes LUCE de Massachusetts indicaron que han documentado más de 50 detenciones desde el domingo.

ICE aumenta sus redadas en ciudades santuario de Massachusetts

Durante la última semana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus operaciones en Massachusetts, especialmente en zonas como Framingham, Worcester, Waltham, Boston y otras localidades. Uno de los casos más notorios fue el de Daniel Orellana, un joven guatemalteco detenido mientras se dirigía a trabajar.

Según su pareja, Zulema Alfaro, Daniel fue interceptado cerca de una gasolinera y no pudo comunicarse durante 17 horas, hasta que llamó desde un centro de detención en Plymouth. Alfaro afirmó que no se le permitió explicar su situación: “No le dieron oportunidad de hablar — simplemente lo tomaron, le quitaron su cartera y su teléfono, y lo dejaron cinco horas en el carro mientras detenían a más personas”. Orellana está en proceso de solicitud de asilo, estudia inglés, trabaja y no tiene antecedentes penales en EE.UU. ni en Guatemala.

En Worcester, ICE también detuvo a varios miembros de una misma familia en diferentes momentos de la semana. Primero fue arrestado un padre de familia, luego su madre —una mujer de la tercera edad— fue detenida sin orden judicial mientras acudía a cuidar a un bebé. Según la policía local, hubo protestas y dos personas fueron arrestadas tras la llegada de los agentes.

Entre los detenidos había una activista y una menor de 16 años, de acuerdo con testigos. La concejal Etel Haxhiaj, presente en el lugar, denunció los hechos con contundencia: “No me quedaré de brazos cruzados mientras nuestras familias son brutalmente separadas”, expresó.

Oficiales de policía locales fueron captados ayudando a agentes de ICE en una redada en Worcester. Foto: Captura X @bill_shanner

Grupos comunitarios denuncian detenciones irregulares en Masachusetts

Grupos comunitarios como LUCE y Neighbor to Neighbor están documentando y respondiendo a estos incidentes, organizando líneas directas y enviando voluntarios para verificar la información. En solo 3 días, el número de llamadas sobre actividad de ICE se duplicó con respecto al promedio habitual. Los reportes provinieron principalmente de Waltham, Brighton, East Boston y el Valle de Merrimack.

Jonathan Paz, miembro de un grupo de vigilancia vecinal en Waltham, describió las operaciones como “más militarizadas”. En un caso reciente, vio a siete vehículos detener un auto con un niño de 10 años a bordo, a quien dejaron libre tras revisar su teléfono, mientras arrestaban al conductor. “Si un niño de 10 años se da cuenta de que esto no es normal, ¿qué están haciendo nuestras autoridades constitucionales?”, cuestionó Paz.

Nueva ola de arrestos sería parto de un segundo 'incremento' que ICE anunció

Tanto inmigrantes como activistas locales se cuestionan si el reciente incremento de arrestos corresponde al segundo "operativo intensificado" que el director interino de ICE, Todd Lyons, anunció el mes pasado. En marzo, la agencia detuvo a 370 personas en solo 6 días en el área de Boston.

Un portavoz de ICE declaró que, por motivos de seguridad operativa, la agencia no comenta sobre acciones en curso ni responde preguntas sobre casos específicos. Sin embargo, recientemente publicaron comunicados de prensa sobre la detención de un hombre acusado de robo a mano armada y de otro ciudadano guatemalteco acusado de un delito sexual contra un menor.

