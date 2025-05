Inmigrante venezolano huye a su país tras vivir en Texas luego de que el ICE deportara a su hermano y amigos a El Salvador

Jonferson Valera Yamarte es un joven inmigrante venezolano que llegó a Estados Unidos en 2023, pero un dramático episodio cambió su vida. Tras presenciar cómo su hermano y tres amigos fueron arrestados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en Dallas y deportados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, Valera Yamarte tomó la decisión de esconderse en Texas. La persecución de las autoridades migratorias lo llevó a huir de Estados Unidos y regresar a su natal Venezuela. Ahora, se encuentra en Maracaibo, rodeado del amor de su familia, que celebra su regreso.

"Es la primera vez que me alejo de ella y creo que será la última", dijo Valera Yamarte al Miami Herald tras fundirse en un tierno abrazo con su madre Mercedes.

Jonferson Valera, un inmigrante venezolano que vivía en Estados Unidos

Jonferson emigró a Estados Unidos en septiembre de 2023 tras cruzar la peligrosa selva del Darién y entregarse a las autoridades en la frontera de El Paso, Texas. Su hermano ya se encontraba en el país en búsqueda del sueño americano. Durante esos meses, Valera Yamarte y su hermano Mervin decidieron permanecer en Texas, confiados en que los documentos que poseían les permitirían quedarse sin problemas.

Valera Yamarte y su hermano Mervin se reunieron con varios amigos en Dallas, donde comenzaron a trabajar “honestamente” en una tortillería. La vida parecía tranquila, pero el 13 de marzo de 2024, todo cambió. Ese día, agentes del ICE allanaron su apartamento en Irving, Texas, y arrestaron a Mervin, Andy Perozo, Ringo Rincón y Edwar Herrera, sus tres amigos, llevándolos a un centro de detención en El Salvador. "Me fui de allí para no pasar por lo mismo. Iban a venir por mí", explicó Valera Yamarte. Desde ese momento, su vida en Estados Unidos fue una constante huida, marcada por el miedo y la incertidumbre. "Trabajaba con miedo, iba a jugar al fútbol con miedo, caminaba por las calles con miedo, como si me persiguieran", agregó.

El operativo terminó con la deportación de los detenidos al notorio Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, donde fueron acusados de pertenecer a la peligrosa pandilla Tren de Aragua. Las autoridades federales también fotografiaron los tatuajes de los detenidos, como el "búho" de Rincón y el número "99" de Mervin, un número relacionado con el fútbol, su pasión. "Un tatuaje no te define como persona", aseguró Yamarte.

El impacto de las políticas migratorias de Donald Trump

La persecución por parte del ICE fue desencadenada por la política migratoria más estricta de la administración de Donald Trump, que ha intensificado las deportaciones y las investigaciones sobre inmigrantes que ingresaron al país de manera ilegal. Él, al igual que su hermano, creían lograr tener los documentos necesarios para asegurar su estancia en Estados Unidos. Sin embargo, tras la elección de Trump en noviembre de 2024, las políticas migratorias se endurecieron.

Jonferson explicó a Miami Herald que ambos pensaron en regresar a Venezuela, pero decidieron quedarse en Texas, lo que terminaría costándoles caro. "A veces, uno es muy insensato por codicia y dinero, pensando que me iba a quedar a pesar de lo que les estaba pasando a otros inmigrantes venezolanos en Estados Unidos", dijo.

Retorno a casa y la esperanza de un futuro para el inmigrante venezolano

El regreso de Valera Yamarte a Venezuela estuvo marcado por el reencuentro con su madre Mercedes. La bienvenida de su familia fue emotiva, con amigos y seres queridos cantando canciones como "Volver a casa", himno que representa a millones de venezolanos que han sufrido la separación de sus hogares.

Jonferson Valera Yamarte abraza a su familia tras su regreso a Venezuela. | Miami Herald | Familia Yamarte.

La familia de Valera Yamarte, como muchas otras en Venezuela, ha sufrido el impacto de la migración, con miles de personas dejando el país en busca de mejores oportunidades. Jonferson disfruta ahora del calor familiar, pero mantiene la esperanza de que su hermano será liberado y regresará a casa.