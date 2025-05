ICE detiene a padre en nueva redada en California y deja a sus hijos solos en su vehículo, según testigo en gasolinera

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) volvieron a encender la alarma en comunidades del centro y sur de California, tras un operativo reciente en Oxnard que culminó con la detención de un hombre frente a sus hijos menores de edad. El incidente, ocurrido en una estación de servicio, desató indignación entre residentes, líderes comunitarios y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.

La detención en Oxnard no solo reavivó el temor de muchas familias inmigrantes, sino que también generó debate sobre las tácticas utilizadas por las autoridades federales. Organizaciones locales han denunciado que agentes migratorios operan sin órdenes judiciales, y acusan al gobierno federal de llevar a cabo acciones que afectan desproporcionadamente a personas sin antecedentes penales y con vínculos familiares sólidos en el país.

Redada en gasolinera: testigos denuncian abandono de menores en California

El hecho ocurrió el 4 de mayo de 2025 en una gasolinera ubicada sobre South Ventura Road, en Oxnard, California. Según testigos y trabajadores del lugar, un padre que había parado para repostar combustible fue rodeado por varios vehículos no identificados. Los agentes descendieron rápidamente y lo arrestaron frente a sus hijos, quienes permanecieron dentro del automóvil sin supervisión adulta.

De acuerdo con un testimonio compartido por la organización 805 UndocuFund, los menores uno de ellos con edad insuficiente para conducir llamaron a su hermana para pedir ayuda. La joven llegó minutos después para recogerlos y llevarse el vehículo. La intervención de ICE no solo puso en riesgo la seguridad emocional de los menores, sino que también volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los métodos que emplea esta agencia federal para llevar a cabo sus arrestos.

Comunidad inmigrante responde con protestas y presión política

Tras este incidente, grupos de defensa como 805 UndocuFund denunciaron al menos siete detenciones recientes en la región. Muchas de las personas arrestadas son trabajadores agrícolas indígenas, algunos beneficiarios de programas como DACA, y sin antecedentes criminales. Las organizaciones acusan a ICE de desplegar tácticas intimidantes, que incluyen arrestos sin notificación previa o presencia de autoridades locales.

La indignación no se limitó a las redes sociales. Más de 150 personas se reunieron en una sesión de la Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara para exigir que las fuerzas del orden locales no cooperen con ICE. Representantes del Sheriff aseguraron que su oficina no ejecuta leyes migratorias, citando la Ley TRUTH de California, que limita el involucramiento de agencias locales con autoridades migratorias federales.

ICE justifica operativos y confirma que continuarán

Ante las críticas, ICE emitió declaraciones defendiendo sus acciones. La agencia argumentó que sus operaciones tienen como objetivo principal a personas con antecedentes penales o que representan un riesgo para la seguridad pública. No obstante, defensores insisten en que las detenciones afectan principalmente a migrantes sin historial delictivo y que forman parte integral de las comunidades locales.

Además del caso en Oxnard, reportes similares surgieron en Santa María y San Luis Obispo, lo que sugiere un patrón de redadas intensificadas en zonas con alta concentración de trabajadores agrícolas. Para muchas familias, estos eventos no solo representan un riesgo migratorio, sino una amenaza directa a la unidad familiar y la estabilidad emocional de sus hijos.