¡Atención, clientes de Walmart y Amazon! Ahora podrán reembolsarte tu dinero sin necesidad que devuelvas el producto

Cada vez son más los consumidores en línea en Estados Unidos que descubren la posibilidad de recibir un reembolso de dinero sin necesidad de devolver el producto, especialmente al comprar en grandes minoristas como Amazon y Walmart. Aunque este gesto puede parecer una muestra de amabilidad por parte del servicio al cliente, en realidad es una estrategia comercial bien pensada que está ganando terreno en toda la industria.

Esta práctica, conocida como "reembolsos sin devolución", está empezando a establecerse como una norma en ciertos tipos de compras. Suele aplicarse a productos de bajo precio que resultan difíciles de revender o cuyo proceso de devolución es costoso. En muchos casos, los clientes ni siquiera están al tanto de esta opción hasta que solicitan una devolución, momento en el cual, en lugar de recibir una etiqueta de devolución, se les informa con un mensaje que indica: "Conserve el artículo, su reembolso ha sido procesado".

¿Por qué Walmart y Amazon prefieren reembolsar tu dinero?

El proceso de devolución no resulta barato. Por cada artículo devuelto, los Walmart y Amazon deben asumir los costos de envío, revisar el estado del producto y determinar si puede ser revendible. Cuando el precio del artículo es de $20 o menos, el gasto total del proceso suele superar el valor del producto.

Desde un punto de vista comercial, resulta más eficiente evitar todo el proceso de devolución. Por ejemplo, si se compra una camiseta de $15 en línea, no conviene devolverla, inspeccionarla y desecharla si no es posible revenderla. Por esta razón, empresas como Amazon y Walmart han comenzado a permitir que los clientes conserven el producto y, a la vez, les ofrezcan un reembolso completo.

Nueva medida de Amazon y Walmart buscan fidelizar al cliente

La nueva política de Amazon y Walmart no solo tiene como objetivo reducir costos, sino también fortalecer la confianza de los clientes. Cuando un comprador presenta una queja y su problema se resuelve de manera eficiente, es más probable que vuelva a realizar compras. Para las empresas, este tipo de buena voluntad suele ser más valioso que un simple reembolso.

Amazon implementó esta estrategia desde agosto de 2024, permitiendo que los vendedores la apliquen a productos de menos de $75. Walmart ha seguido un enfoque similar, particularmente para los productos de su marketplace. Otros minoristas, como Target, Chewy, Temu, Shein y AliExpress, también han adoptado esta práctica, especialmente para envíos internacionales.

No todos los clientes tienen derecho al reembolso de su dinero de parte de Amazon y Walmart

No es un derecho de los clientes que Walmart o Amazon reembolsen su dinero, por lo que no pueden exigirlo. Esta opción se ofrece de manera selectiva, y si se abusa del sistema de devoluciones, las plataformas podrían marcar la cuenta del usuario. En ciertos casos, minoristas como Chewy incluso fomentan que los clientes donen los productos no deseados a refugios locales, convirtiendo una estrategia comercial en un acto de apoyo comunitario.

En cuanto al destino del artículo, algunos clientes deciden conservarlo y darle un uso posterior, mientras que otros lo donan o lo regalan a amigos o vecinos. En ocasiones, el producto no es defectuoso, simplemente no cumple con las expectativas. Si alguien más puede aprovecharlo, es una buena opción compartirlo.