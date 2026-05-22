HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo     
Ciencia

Nepal utiliza toneladas de residuos plásticos para construir carreteras más ecológicas, duraderas y resistentes a la humedad

El asfalto elaborado con plásticos reciclados se incorpora a la mezcla para firme, reemplazando parte del alquitrán convencional.

Nepal inicia un innovador proyecto para convertir residuos plásticos en material para pavimentar carreteras.
Nepal inicia un innovador proyecto para convertir residuos plásticos en material para pavimentar carreteras. | Foto: Morningstart
Escuchar
Resumen
Compartir

Nepal comenzó a transformar toneladas de residuos plásticos en material para pavimentar carreteras, una iniciativa que busca reducir la contaminación urbana y, al mismo tiempo, crear vías más resistentes y sostenibles. El sistema reutiliza envases de un solo uso, paquetes de alimentos y otros desechos sintéticos difíciles de reciclar para incorporarlos en la estructura del asfalto.

La propuesta se suma a proyectos similares desarrollados en países como India, Singapur y Países Bajos, donde el pavimento con plástico triturado ha despertado interés por su potencial para prolongar la vida útil de las carreteras y disminuir el uso de materiales tradicionales. En Nepal, las primeras pruebas ya comenzaron en la ciudad de Pokhara, ubicada en la provincia de Gandaki.

PUEDES VER: Japón planea construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para enviar energía limpia a la Tierra

lr.pe

¿Cómo funciona el asfalto elaborado con residuos plásticos?

El plástico no se coloca directamente sobre las calles, sino que se incorpora dentro de la mezcla utilizada para fabricar el pavimento. Antes de asfaltar, los residuos sintéticos son triturados y empleados para recubrir parte de los componentes del firme, reemplazando parcialmente el alquitrán convencional utilizado en la construcción vial.

Según la organización Green Road Waste Management, cada kilómetro de carretera requiere aproximadamente dos toneladas métricas de plástico reciclado. Su fundador, Bimal Bastola, sostiene que este sistema ayuda a reutilizar materiales de bajo valor comercial y ofrece ventajas adicionales, como una mayor resistencia a la humedad y una menor infiltración de agua, factores que podrían extender la durabilidad de las vías.

PUEDES VER: Un regreso histórico a América Latina tras más de un siglo: el oso que desapareció hace 130 años vuelve a ser visto en Brasil y Argentina

lr.pe

¿Por qué este sistema genera interés y también dudas?

El proyecto ha llamado la atención de las autoridades nepalíes, que evalúan ampliar la iniciativa mediante programas piloto en otras zonas del país. Ingenieros del departamento de carreteras de Katmandú consideran que la propuesta tiene potencial, aunque señalan que todavía es necesario establecer estándares de calidad y comprobar su comportamiento a largo plazo antes de implementarla de forma masiva.

Pese al entusiasmo, algunos especialistas y organismos internacionales advierten que aún faltan investigaciones sobre el impacto ambiental real de estas carreteras. Entre las principales dudas aparecen la posible liberación de microplásticos, las emisiones generadas durante la fabricación y el efecto que podrían tener estos materiales cuando las vías sean desmontadas en el futuro.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La figura de madera prehispánica que científicos peruanos descubrieron y revela secretos ceremoniales de Chan Chan

La figura de madera prehispánica que científicos peruanos descubrieron y revela secretos ceremoniales de Chan Chan

LEER MÁS
Arqueólogos de Perú descubren tumba de hace 600 años en Kuélap con restos humanos y ofrendas ceremoniales únicas

Arqueólogos de Perú descubren tumba de hace 600 años en Kuélap con restos humanos y ofrendas ceremoniales únicas

LEER MÁS
China presenta puente estratégico que revoluciona el transporte fluvial y conecta ríos con el mar: inversión supera US$10.000 millones

China presenta puente estratégico que revoluciona el transporte fluvial y conecta ríos con el mar: inversión supera US$10.000 millones

LEER MÁS
Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

LEER MÁS
Unas misteriosas piedras verdes descubiertas en una cueva de España serían indicios de que pueblos prehistóricos trabajaron el cobre durante 4.000 años

Unas misteriosas piedras verdes descubiertas en una cueva de España serían indicios de que pueblos prehistóricos trabajaron el cobre durante 4.000 años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arqueólogos descubren en Perú ciudadela inca comparable con Machu Picchu: escondía casi 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre

Arqueólogos descubren en Perú ciudadela inca comparable con Machu Picchu: escondía casi 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre

LEER MÁS
Japón planea construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para enviar energía limpia a la Tierra

Japón planea construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para enviar energía limpia a la Tierra

LEER MÁS
Científicos desarrollan un innovador implante 3D que reduce la presión arterial mediante estimulación eléctrica suave

Científicos desarrollan un innovador implante 3D que reduce la presión arterial mediante estimulación eléctrica suave

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025