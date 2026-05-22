Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Nepal comenzó a transformar toneladas de residuos plásticos en material para pavimentar carreteras, una iniciativa que busca reducir la contaminación urbana y, al mismo tiempo, crear vías más resistentes y sostenibles. El sistema reutiliza envases de un solo uso, paquetes de alimentos y otros desechos sintéticos difíciles de reciclar para incorporarlos en la estructura del asfalto.

La propuesta se suma a proyectos similares desarrollados en países como India, Singapur y Países Bajos, donde el pavimento con plástico triturado ha despertado interés por su potencial para prolongar la vida útil de las carreteras y disminuir el uso de materiales tradicionales. En Nepal, las primeras pruebas ya comenzaron en la ciudad de Pokhara, ubicada en la provincia de Gandaki.

PUEDES VER: Japón planea construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para enviar energía limpia a la Tierra

¿Cómo funciona el asfalto elaborado con residuos plásticos?

El plástico no se coloca directamente sobre las calles, sino que se incorpora dentro de la mezcla utilizada para fabricar el pavimento. Antes de asfaltar, los residuos sintéticos son triturados y empleados para recubrir parte de los componentes del firme, reemplazando parcialmente el alquitrán convencional utilizado en la construcción vial.

Según la organización Green Road Waste Management, cada kilómetro de carretera requiere aproximadamente dos toneladas métricas de plástico reciclado. Su fundador, Bimal Bastola, sostiene que este sistema ayuda a reutilizar materiales de bajo valor comercial y ofrece ventajas adicionales, como una mayor resistencia a la humedad y una menor infiltración de agua, factores que podrían extender la durabilidad de las vías.

¿Por qué este sistema genera interés y también dudas?

El proyecto ha llamado la atención de las autoridades nepalíes, que evalúan ampliar la iniciativa mediante programas piloto en otras zonas del país. Ingenieros del departamento de carreteras de Katmandú consideran que la propuesta tiene potencial, aunque señalan que todavía es necesario establecer estándares de calidad y comprobar su comportamiento a largo plazo antes de implementarla de forma masiva.

Pese al entusiasmo, algunos especialistas y organismos internacionales advierten que aún faltan investigaciones sobre el impacto ambiental real de estas carreteras. Entre las principales dudas aparecen la posible liberación de microplásticos, las emisiones generadas durante la fabricación y el efecto que podrían tener estos materiales cuando las vías sean desmontadas en el futuro.