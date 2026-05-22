Nueva York: Al menos 16 heridos por explosión e incendio en astillero
El incidente se produjo luego de que se reportara a dos trabajadores atrapados en un espacio confinado en el astillero.
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Al menos dieciséis personas resultaron heridas tras una explosión e incendio registrados este viernes en un astillero de Staten Island, en Nueva York, según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York. Entre los afectados se encuentran 13 bomberos y paramédicos que participaron en las labores de emergencia.
El incidente ocurrió en un dique seco ubicado en la zona de Mariners Harbor, cerca de Richmond Terrace y Andros Avenue. De acuerdo con las autoridades, la emergencia comenzó alrededor de las 3.30 p. m., luego de que se reportara que dos trabajadores habían quedado atrapados en un espacio confinado dentro de las instalaciones.
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Explosión deja varios heridos en Nueva York
Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, encontraron el siniestro en el sótano de una estructura metálica situada detrás de los muelles de carga. Mientras los bomberos intentaban controlar las llamas, se produjo una fuerte explosión cerca de 50 minutos después del inicio del operativo.
Las autoridades calificaron el estallido como una 'gran explosión', la cual agravó la situación en el lugar y dejó varios heridos. Un civil y dos bomberos sufrieron lesiones graves. Además, otros dos rescatistas presentaron heridas moderadas, mientras que nueve bomberos y dos paramédicos resultaron con lesiones menores.
Todos los afectados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado víctimas mortales.
El incendio permanecía activo la tarde de este viernes, mientras decenas de unidades de emergencia trabajaban en la zona para controlar las llamas y asegurar el área.
La causa del incendio y la explosión aún están bajo investigación.