En medio de especulaciones sobre un posible romance con el actor Bradley Cooper, la modelo Gigi Hadid ha sorprendido a sus seguidores con la publicación de un carrusel en su cuenta de Instagram. Dentro de la publicación, la foto de ambos compartiendo un tierno beso confirmaría la relación entre la hija de Yolanda Hadid y la estrella de 'A star is born'.

Hadid ha puesto fin a la retahíla de rumores que la vinculaban con Cooper desde el año 2023. La revelación llega durante la celebración de cumpleaños 30 del ángel de Victoria's Secret. Como se recuerda, la modelo tuvo una separación definitiva en 2021 con el ex cantante de One Direction, Zayn Malik, ambos comparten una hija.

Gigi Hadid 'oficializa' su romance con el actor Bradley Cooper

Los rumores sobre un posible romance entre Gigi Hadid, la expareja de Zayn Malik, con quien tiene una hija, y el actor protagonista de la saga '¿Qué pasó ayer?', comenzaron a circular en el otoño de 2023. Sin embargo, ambos artistas mantuvieron un perfil bajo, sin hacer comentarios al respecto, lo que alimentó aún más las especulaciones entre sus seguidores y la prensa.

En octubre del 2023, Hadid y Cooper fueron fotografiados por los paparazzi en varias ocasiones mientras caminaban juntos por las calles de Nueva York. Las imágenes desataron un intenso seguimiento por parte de los medios y usuarios de redes sociales, quienes esperaban una confirmación que finalmente llegó más de un año después. Ambos se habrían conocido a través de amigos en común.

El 4 de mayo, a propósito de su celebración cumpleañera, la celebridad de 30 años compartió una serie de imágenes en sus redes sociales que confirmaron su relación amorosa con el talentoso intérprete de 50 años. En la imagen, la rubia modelo aparece con las manos sosteniendo el rostro del actor, al mismo tiempo que comparten un romántico beso. Ambos tienen una diferencia de edad de 20 años.

Según lo reportado por el medio estadounidense PEOPLE, la pareja 'va en serio' pero no busca apresurarse. De acuerdo con una fuente cercana a la dupla, ambos están muy felices juntos. ''Sus familias pasan tiempo juntas, al igual que sus hijos. Es muy dulce". Como se sabe, Hadid es madre de la hija de Zayn Malik, mientras que Cooper es el padre de la hija de Irina Shayk.

Gigi Hadid comparte fotos de su cumpleaños 30 en Instagram

En el post de Instagram, Gigi Hadid también aparece acompañada de otros famosos y amistades, entre ellos Anok Yai, Emily Ratajkowski, Anne Hathaway y Zoe Kravitz. Su hermana Bella Hadid y su madre Yolanda Hadid también estaban presentes. La fiesta fue organizada en Nueva York.

En el mensaje de su publicación se lee: ¡Me siento tan afortunada de tener 30 años! Me siento muy afortunada por cada altibajo, por todas las lecciones y regalos que ambos me han traído. ¡Para llegar a sentirlo todo! ¡¡Soy muy afortunada de ser madre, amiga, pareja, hermana, hija y colega de algunos de los seres humanos más increíbles!! Qué suerte tener el apoyo y el aliento de todos USTEDES en todo el mundo, todos los días y en mi cumpleaños la semana pasada. ¡¡Me lo pasé genial celebrando, y es una bendición sentirme tan amado!! Me siento agradecida y honrada de emprender una nueva década.

Bradley Cooper y Gigi Hadid: ¿Quiénes son su 'exes' y cuántos hijos tienen?

Los tórtolos tienen un historial de parejas igual de famosas que ellos. Por su parte, Gigi Hadid y Zayn Malik terminaron su relación en 2021, luego de un altercado familiar que involucraba a la suegra, Yolanda Hadid. Los padres de Khai Malik (4 años) comenzaron su relación en 2015, luego de que el cantante de One Direction terminase con la intérprete de Little Mix, Perrie Edwards. Gigi también salía de una relación con el cantante australiano Cody Simpson.

Por otro lado, Bradley Cooper también está divorciado. Él comparte una hija de 8 años, llamada Lea De Seine, con Irina Shayk. La expareja de Cristiano Ronaldo empezó a salir con Cooper en 2015. El actor también terminaba su romance con la cantante Suki Waterhouse.