Michelle Obama explica su ausencia en la investidura de Donald Trump: “No fue porque mi matrimonio se estaba desmoronando”

Tras semanas de especulaciones, Michelle Obama finalmente ha hablado para aclarar varias dudas, incluida la razón por la que no asistió a la investidura de Donald Trump en enero de este año. La exprimera dama no acompañó a Barack Obama en la ceremonia de proclamación del nuevo presidente de Estados Unidos, lo que sorprendió a muchos.

Aunque su ausencia de los medios después del inicio del año generó rumores de resentimiento, escándalo e incluso problemas en su matrimonio con el expresidente Obama, hace poco explicó simplemente que fue "la decisión correcta para mí".

Michelle Obama habla sobre su ausencia en la investidura de Donald Trump

En el episodio del 23 de abril de su podcast 'IMO With Michelle Obama and Craig Robinson' (que copresenta junto a su hermano), Michelle Obama y su invitada Taraji P. Henson hablan abiertamente sobre la experiencia de vivir bajo la atención pública y las críticas que enfrentan como mujeres negras.

"Las personas no podían creer que dijera que no por cualquier otro motivo; tenían que suponer que mi matrimonio se estaba derrumbando", comentó Obama sobre los rumores que surgieron en torno a la investidura y las apariciones en solitario de su esposo. "Tuve que esforzarme al máximo para no hacer lo que se esperaba de mí, sino lo que era lo correcto para mí; eso fue algo complicado para mí".

PUEDES VER: La Casa Blanca de EEUU sustituyó el retrato de Obama por uno de Donald Trump con el rostro ensangrentado

Ex primera dama asegura que tuvo que "engañarse a sí misma" para no ir a la investidura de Trump

La exprimera dama y activista Michelle Obama comentó que tuvo que “engañarse a sí misma” para poder cumplir con su decisión de no asistir a la inauguración, asegurándose de que no tendría nada preparado para usar en caso de sentir la presión de asistir.

"Todo comenzó con no tener nada que ponerme", explicó Obama sobre el momento en que tomó la decisión. "Pensé: si no voy a hacer esto, tengo que decírselo a mi equipo. Ni siquiera quiero tener un vestido listo, ¿verdad? Porque es muy fácil simplemente decir: 'Déjenme hacer lo correcto'".

Michelle Obama niega que tenga problemas matrimoniales con su esposo Barack

La participación de Michelle Obama en eventos sin la compañía de su esposo Barack, o viceversa, está relacionada con su esfuerzo por practicar el “arte de decir no” cuando siente que es lo correcto y no porque esté pasando por problemas maritales.

"Es un músculo que hay que desarrollar", comentó sobre su filosofía. "Y creo que sufrimos porque es como si hubiéramos comenzado a entrenar tarde en la vida para desarrollar ese músculo, ¿verdad? Ahora, por fin, estoy empezando a desarrollarlo".

Desde que ella y su familia dejaron la Casa Blanca en 2017, Obama mencionó que ha estado recurriendo a la terapia para comprender cómo le afectó esa experiencia. “Lo superamos. Salimos con vida”, expresó. “Espero que hayamos hecho sentir orgullo al país. Mis hijas, gracias a Dios, están bien. Pero, ¿qué pasó conmigo?”