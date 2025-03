Michelle Obama lanza un podcast donde hablará sobre su matrimonio con Barack Obama: “Están sucediendo muchas cosas”

La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, se une a su hermano Craig Robinson para presentar un podcast que aborda temas de matrimonio con Barack Obama, familia y amistad en tiempos complicados. Con invitados especiales, el programa promete risas y reflexiones.

Michelle Obama ha decidido compartir su experiencia a través de un nuevo podcast titulado IMO (In My Opinion). Junto a su hermano mayor, Craig Robinson, la aún esposa de Barack Obama busca crear un espacio donde se puedan discutir las complejidades de la vida moderna.

Un espacio para la reflexión y la risa

El primer episodio del podcast titulado "Michelle Obama y Craig Robinson inician un podcast" (Michelle Obama & Craig Robinson Start a Podcast) está disponible en plataformas como YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Además, contará con la participación de diversos invitados, incluyendo a actores y expertos, quienes se unirán a la conversación para responder preguntas de la audiencia. Según The New York Time, Michelle no ha descartado hablar sobre la supuesta ruptura con su esposo, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. "Están sucediendo muchas cosas en el mundo en este momento", indicó Michelle sobre todo lo que ocurre en su vida y en la coyuntura actual.

Michelle Obama señaló que el podcast no solo se centrará en ofrecer respuestas, sino también en compartir anécdotas y momentos de humor. “Voy a ser sincera. No tenemos todas las respuestas. Pero habrá muchas opiniones. Mucho aprendizaje. Y muchas risas”, afirmó en su anuncio. La ex primera dama busca que los oyentes se sientan cómodos al compartir sus propias experiencias y preguntas, creando así un diálogo abierto y honesto.

Invitados especiales y temas relevantes

El primer episodio contó con la participación de la actriz Issa Rae, quien discutirá sobre las expectativas en las amistades adultas. Anteriormente, Michelle Obama compartió en su perfil de Instagram, donde cuenta con 56,8 millones de seguidores, su perspectiva sobre la complejidad de la vida actual.

Este no es el primer proyecto de Michelle Obama en el ámbito del podcasting. Anteriormente, lanzó ‘The Michelle Obama Podcast’ y ‘Michelle Obama: The Light Podcast’, donde también abordó temas de vida y superación. Sin embargo, la colaboración con su hermano Craig añade una nueva dimensión a su enfoque, ya que ambos comparten una historia de conversaciones profundas y significativas desde su infancia. “Crecimos hablando sobre las grandes y pequeñas preguntas de la vida”, recordó Craig, invitando a la audiencia a unirse a esta conversación familiar.