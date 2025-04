Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura y uno de los escritores más destacados del 'Boom latinoamericano', falleció en Lima a los 89 años el último 13 de abril. Nacido en la ciudad peruana de Arequipa en 1936, obtuvo también la nacionalidad española en 1993. Pero no muchos recuerdan que, dos décadas después, el ilustre intelectual también adquirió la ciudadanía de República Dominicana.

Vargas Llosa falleció a pocos días de su cumpleaños, celebrado el 28 de marzo, y ya pasaba algunos meses en Perú con un perfil bajo, recorriendo algunos de los lugares que sirvieron de inspiración para varias de sus obras. República Dominicana también fue protagonista en una de sus novelas más conocidas: 'La fiesta del Chivo', publicada en el 2000 y que explora los momentos finales de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, a inicios de la década de 1960.

Así obtuvo Mario Vargas Llosa la nacionalidad dominicana

Fue un 31 de mayo de 2023, durante una ceremonia realizada en el Palacio Nacional de Santo Domingo, que Mario Vargas Llosa obtuvo la nacionalidad dominicana por parte del presidente Luis Abinader. El laureado novelista elogió al país quisqueyano y afirmó que acudiría allí con mayor frecuencia para trabajar y descansar. Asimismo, debido a la cantidad de amigos que había hecho allí gracias a sus obras, afirmó que se sentía "como en casa".

"Efectivamente, yo, desde el punto de vista latinoamericano, me gustaría mucho pasar largas temporadas en la República Dominicana. Creo que la República Dominicana es un ejemplo para América Latina, va en la buena dirección, sin lugar a dudas", expresó el literato en aquella ocasión. "Probablemente en la historia de América Latina no hay un momento tan difícil como el que estamos atravesando. Y yo me alegro mucho de que la República Dominicana, con un gobierno inteligente, sensato, haya promovido a este país", añadió.

'La fiesta del Chivo', la novela de Vargas Llosa sobre la dictadura en República Dominicana

En 2000, Mario Vargas Llosa publicó 'La fiesta del Chivo', novela que relata la historia de Urania Cabral, una abogada dominicana que retornaba a su país en 1996 para visitar a su convaleciente padre, quien fue secretario de Estado durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo más de tres décadas atrás, y que trataba desesperadamente de mantener su confianza. El libro también habla sobre los momentos finales del caudillo y las conspiraciones de quienes lo asesinarían un 30 de mayo de 1961.

Trujillo, apodado 'El Chivo', había regido con puño de hierro sobre República Dominicana por más de tres décadas, aunque solo fue presidente durante 18 años y gobernó a través de títeres por otros 14. Vargas Llosa lo retrata como un hombre cruel, obsesionado con el poder y el control, pero que también podía mostrar cierta lucidez política. La obra muestra el servilismo y miedo de sus familiares, ministros y personas cercanas, pero también el dolor que dejó el régimen en las víctimas acalladas de la población civil.