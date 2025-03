Desde su irrupción en la literatura con ‘La ciudad y los perros’, Mario Vargas Llosa no solo se consolidó como un referente de las letras, sino que también despertó el interés de cineastas. Sus obras, cargadas de dramatismo y profundidad psicológica, parecían idóneas para la gran pantalla. Sin embargo, no todas sus adaptaciones tuvieron el mismo impacto, y el propio escritor rechazó varias propuestas que, según su criterio, no harían justicia a sus textos.

El cine ha intentado plasmar la complejidad de sus relatos, con producciones que van desde aciertos notables hasta fracasos rotundos. En este artículo, repasamos las novelas de Vargas Llosa que llegaron al séptimo arte, aquellas que el autor prefirió mantener fuera de los sets de filmación y las que no lograron conquistar al público.

Mario Vargas Llosa. Foto: Literatura Wiki.





¿Qué novelas de Mario Vargas Llosa se adaptaron al cine?

Varias novelas de Mario Vargas Llosa encontraron su camino en el cine, aunque con distintos resultados. ‘Los cachorros’, producida por el mexicano Jorge Fons en 1973, está inspirada en la novela corta del mismo nombre. La película, protagonizada por José Alonso (Cuéllar), Helena Rojo (Teresa) y Carmen Montejo, exploró los traumas de su protagonista, quien, tras ser mordido por el perro del colegio, sufre la pérdida de su órgano sexual. Este hecho marcó su vida, afectando su salud emocional, psicológica y física, así como sus relaciones sociales en la adultez.

Otro intento cinematográfico fue ‘Pantaleón y las visitadoras’, dirigida por Mario Vargas Llosa con el cineasta español José María Gutiérrez en 1975 y filmada en República Dominicana. A pesar de su intención de reflejar el humor y la crítica social del libro, no alcanzó el éxito esperado y fue prohibido por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Años después, Francisco Lombardi retomó la historia en una nueva versión en 1999, logrando un mejor recibimiento tanto por la crítica como por el público.

Una de las adaptaciones más ambiciosas fue ‘La fiesta del Chivo’, llevada al cine en 2006 por el director Luis Llosa Urquidi. Protagonizada por Isabella Rossellini, la película buscó capturar el trasfondo político y la intensidad de la novela, aunque la crítica la recibió con frialdad. No consiguió trasladar el impacto de la historia escrita a la gran pantalla, quedando como un intento fallido de representar la dictadura trujillista en República Dominicana.

Otro caso curioso es el de ‘La tía Julia y el escribidor’, que inspiró el filme ‘Tune in Tomorrow’ en 1990, dirigida por Jon Amie y protagonizada por Keanu Reeves. Aunque no fue un fracaso comercial, la película se alejó de la esencia de la novela, incorporando elementos ajenos a la trama original.

Algunas películas tuvieron éxito, pero otras fracasaron. Foto: Comoposición LR/Filmaffinity.





¿Qué novelas rechazó MVLL que se conviertan en películas?

A pesar de su interés por el cine, Vargas Llosa ha sido muy selectivo con las adaptaciones de sus novelas. En una entrevista con Ricardo Bedoya, el Premio Nobel señaló que le hubiera gustado que se trabaje su novela ‘¿Quién mató a Palomino Molero?’. Asimismo, no se mostró entusiasmado con que se desarrollen películas de sus obras ‘Conversación en La Catedral o La casa verde’

“No lo sé. De todas las novelas que he escrito la más cinematográfica es '¿Quién mató a Palomino Molero?', porque es una historia que tiene más o menos el formato de una película”, señaló el escritor.

Cuando el periodista Ricardo Bedoya a MVLL por la adaptación de 'Conversación en La Catedral' o 'La Casa Verde', el escritor habló de otra obra. Foto: Alfaguara.





Películas de Mario Vargas Llosa que fueron un éxito y las que fracasaron

Dentro de las adaptaciones cinematográficas de Mario Vargas Llosa, algunas lograron destacarse, mientras que otras pasaron desapercibidas o fueron duramente criticadas. Entre los aciertos, la versión de ‘Pantaleón y las visitadoras’ de 1999 fue bien recibida, gracias a la dirección de Francisco Lombardi y a la fidelidad con la que recreó el espíritu del libro.

Fue la película más premiada de todas las adaptaciones cinematográficas de los libros de Vargas Llosa, recibiendo cinco galardones en el Festival de Cine de Gramado, en Brasil, en 2000, incluyendo los de mejor director, mejor actor, mejor guion, mejor montaje y el premio del jurado de crítica.

‘Los Cachorros’, si bien no alcanzó el impacto de la obra escrita, fue un filme que generó interés en su época. Vargas Llosa indicó que en este filme “había un guión muy bonito escrito por José Emilio Pacheco, pero desgraciadamente fue rechazado por los productores. Hicieron otro con un guionista profesional y el problema fue que este desnaturalizaba de tal manera la historia que la película resultó teniendo muy poco que ver con el texto”.

Por otro lado, ‘La fiesta del Chivo’ fue considerada un fracaso. A pesar de contar con un elenco de renombre y una historia poderosa, la película no logró transmitir la fuerza de la novela, lo que provocó que no tuviera el impacto esperado ni en taquilla ni en la crítica.