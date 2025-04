Turista británica es detenida por ICE por 19 días al intentar salir del país: "No visiten EEUU, por el peligro de lo que podría pasarles"

Rebecca Burke, una turista británica, fue detenida por 19 días por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando intentaba abandonar Estados Unidos. Su experiencia, que comenzó tras un viaje a Canadá y un regreso forzoso, expuso las estrictas políticas de inmigración que están afectando a miles de viajeros internacionales.

El arresto de Burke, quien fue llevada a un centro de detención tras ser detenida por ICE, refleja un patrón creciente de dureza en las políticas migratorias, las cuales han sido objeto de debate durante la administración Trump y continúan impactando a los turistas. Su historia ha resaltado las dificultades que pueden enfrentar los visitantes en Estados Unidos si no cumplen estrictamente con los requisitos de visa.

¿Por qué fue detenida la turista británica por ICE durante 19 días?

Rebecca Burke se encontraba de visita en los Estados Unidos con una visa de turista, sin embargo, el incidente ocurrió cuando intentó ingresar a Canadá, pero fue rechazada. Según las autoridades canadienses, no estaba calificada para ingresar debido a la naturaleza de su visa. Tras ser devuelta a Estados Unidos, los agentes de ICE la arrestaron, alegando que su visa estaba siendo utilizada incorrectamente, ya que se sospechaba que estaba realizando trabajos no remunerados a cambio de alojamiento.

Aunque Burke tenía los fondos suficientes para regresar a su país, la clasificación de ICE la ubicó en una lista de personas a deportar, lo que resultó en su detención y posterior traslado a un centro de detención en Texas. Durante los 19 días de su arresto, se le mantuvo bajo estrictas condiciones, incluyendo el uso de grilletes, y fue sometida a un proceso de revisión que la mantuvo en incertidumbre. Ella ha firmado los papeles de su deportación y no podrá ingresar al país en 10 años. El trato recibido y las condiciones del centro de detención fueron duramente criticados por su abogado, quien alegó un trato inhumano hacia los inmigrantes.

Burke ha realizado distintos comics acerca de su detención, este es el sketch de su celda. Foto: The Guardian, ilustración de Rebecca Burke.

¿Qué dijo la turista británica sobre su detención en Estados Unidos?

Tras su liberación, Rebecca Burke relató su experiencia y advirtió a otros viajeros sobre los riesgos de visitar Estados Unidos sin una preparación adecuada. En una entrevista con The Guardian, Burke explicó cómo las autoridades migratorias la trataron de manera injusta, a pesar de que su intención nunca fue violar las leyes de inmigración.

“No visiten Estados Unidos si no están seguros de que su visa no será un problema. Lo que me ocurrió podría sucederle a cualquier persona”, dijo Burke, quien describió su detención como traumática. En su relato, también mencionó la falta de transparencia en los procedimientos de ICE, lo que generó una gran frustración y angustia durante su detención. Ella exhortó a que no vayan al país “por el peligro de lo que podría pasarles”. “¿Realmente quieren darle su dinero a este país?”, indicó.

Burke subrayó que su experiencia dejó en claro los peligros que los turistas pueden enfrentar al ingresar al país, especialmente si no cumplen con los requisitos exactos que establece la ley de inmigración estadounidense. Su caso ha sido un llamado de atención sobre el manejo del ICE y su enfoque en la deportación de extranjeros, incluso aquellos que no tienen antecedentes legales.

¿Qué pueden hacer los turistas para evitar ser detenidos por ICE en Estados Unidos?

Aunque la historia de Rebecca Burke pone de manifiesto los riesgos de ser arrestado por ICE, existen pasos que los turistas pueden seguir para evitar ser detenidos al viajar a Estados Unidos. Aquí te ofrecemos algunas recomendaciones clave: