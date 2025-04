Muy malas noticias de Trump: requisitos más estrictos para inmigrantes indocumentados en EEUU entran en vigor el 11 de abril

La administración de Donald Trump continúa con su agenda migratoria, y nuevamente, la noticia no es alentadora para los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Desde el 11 de abril, entran en vigor nuevos requisitos que obligarán a los extranjeros que se encuentren en el país sin documentos a registrarse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Esta medida, parte de una serie de reformas migratorias, tiene como objetivo reforzar el control y la vigilancia sobre los inmigrantes que no cuentan con estatus legal en el país.

El nuevo reglamento afectará tanto a los inmigrantes recién llegados como a aquellos que ya llevan tiempo en el país de manera irregular. A partir de la fecha, se impondrá una serie de sanciones más severas para quienes no cumplan con la obligación de registrarse, lo que marca un paso más hacia una política migratoria más estricta en Estados Unidos.

Nuevos requisitos para el registro de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos

La medida más destacada en esta reforma es la obligación de registrar a todos los inmigrantes mayores de 14 años que permanezcan en Estados Unidos por más de 30 días. Esta disposición no solo afecta a los recién llegados, sino también a aquellos que llevan tiempo en el país de manera irregular. Para realizar este registro, deberán completar el Formulario G-325R, que incluye información detallada como datos personales y antecedentes. Además, deberán someterse a una toma de huellas dactilares, toma de fotos y firma en uno de los centros de servicio del USCIS, posterior a ello, se realizará la verificación de antecedentes penales.

Una vez completados estos procedimientos, los inmigrantes recibirán un "Comprobante de Registro de Extranjero", que se convertirá en un requisito obligatorio para todos los extranjeros que se encuentren en Estados Unidos por más de 30 días, independientemente de su estatus migratorio. Este cambio se enmarca dentro de una serie de medidas anunciadas por la administración de Trump para reforzar las políticas migratorias en el país.

Exenciones y consecuencias por no cumplir con el registro de inmigrantes en Estados Unidos

El registro no será necesario para aquellos inmigrantes que hayan completado el proceso al momento de su entrada a Estados Unidos, o para los que estén en trámites de permisos de residencia, asilo, o aquellos beneficiarios del programa DACA o TPS. Además, los individuos que ingresaron al país bajo el programa de parole humanitario tampoco estarán obligados a registrarse.

Sin embargo, aquellos inmigrantes indocumentados que no cumplan con este requisito se enfrentarán a graves consecuencias. El incumplimiento de la obligación de registro puede resultar en sanciones económicas que van desde multas hasta penas de prisión, e incluso la deportación. Además, los inmigrantes deberán llevar consigo, en todo momento, documentos oficiales que respalden su estatus migratorio. Las licencias de conducir locales ya no serán aceptadas como prueba válida. De no portar estos documentos, los inmigrantes podrían enfrentar multas de hasta US$5.000 y hasta 30 días de detención.

Obligación de informar cambios de dirección ante USCIS en Estados Unidos

A partir de ahora, los inmigrantes deberán informar cualquier cambio de dirección dentro de los primeros 10 días de haber realizado un traslado. Este procedimiento deberá ser completado a través de un formulario en línea disponible en el portal del USCIS. La falta de cumplimiento de esta normativa puede complicar el proceso de regularización del estatus y perjudicar futuras solicitudes migratorias.

Es importante resaltar que el incumplimiento de esta obligación podría generar problemas adicionales para los inmigrantes que busquen regularizar su estatus o incluso obtener algún tipo de beneficio migratorio en el futuro. El gobierno de Estados Unidos pondrá especial énfasis en la actualización de direcciones como parte de su esfuerzo por tener un control más preciso sobre la ubicación y situación de los inmigrantes indocumentados en el país. No cumplir con esta medida puede generar retrasos en los procesos de renovación de permisos o visas, y en casos más extremos, podría ser considerado un incumplimiento de las normativas migratorias.