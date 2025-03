La deportación de Ma Yang, una residente legal permanente de Estados Unidos, ha generado conmoción tras ser enviada a Laos, un país con el que no tiene ningún vínculo. A pesar de haber vivido casi toda su vida en Milwaukee, Wisconsin, y ser madre de cinco hijos, fue enviada a un destino completamente desconocido, en medio de las políticas migratorias restrictivas de la administración de Donald Trump. Este caso ha puesto de relieve las complejidades y las implicaciones que las leyes migratorias tienen en aquellos con Green Card, incluso cuando han vivido en EE. UU. desde la niñez.

El caso de Yang comenzó cuando, tras ser condenada por un delito relacionado con el tráfico de marihuana, su estatus migratorio fue revocado, a pesar de haber sido residente legal desde los siete años. En 2022, cumplió una pena de prisión de dos años y medio, pero después de su liberación, continuó en cumplimiento con los controles regulares de ICE (Inmigración y Control de Aduanas). Sin embargo, en febrero de 2025, la situación cambió abruptamente cuando las autoridades migratorias le pidieron presentarse a una cita. Lo que parecía ser un trámite rutinario terminó con su detención y posterior deportación a Laos, sin previo aviso.

Residente legal deportada de EE. UU.

Ma Yang llegó a EE. UU. cuando era un bebé, nacida en un campamento de refugiados en Tailandia de padres que habían huido de la guerra de Vietnam. Durante su infancia, se estableció en Milwaukee, donde obtuvo la residencia legal y pasó la mayor parte de su vida. A pesar de sus años como residente permanente, el sistema migratorio de EE. UU. revocó su Green Card debido a una condena penal, lo que generó una cadena de eventos que la llevaron a ser deportada a un país que nunca había considerado como su hogar.

Lo que agrava la situación es que, a pesar de que Laos no ha sido históricamente receptivo a deportaciones desde EE. UU., Ma Yang fue enviada allí sin previo aviso. A su llegada a Laos, fue puesta bajo custodia por las autoridades militares y, durante los primeros días, no tuvo acceso a sus documentos ni a la posibilidad de contactar con el exterior. Este procedimiento sorprendente y apresurado pone en evidencia las dificultades y fallos del sistema migratorio, especialmente en cuanto a los derechos y garantías de los residentes permanentes.

Deportada de EE.UU. vive situación crítica en Laos

Tras su deportación, Ma Yang se enfrenta a un panorama extremadamente difícil. La mujer no habla el idioma local y carece de vínculos familiares en Laos, lo que agrava su situación. Sin sus medicamentos para la diabetes y la hipertensión, teme por su salud, ya que las condiciones en el país asiático son inciertas para alguien en su situación. Además, la falta de documentación oficial le impide acceder a servicios básicos o moverse libremente por el país, lo que la deja en una posición de total vulnerabilidad.

En sus declaraciones a medios locales, Yang expresó su desesperación: “Estados Unidos me envió a morir. No sé a dónde ir ni qué hacer”. Su testimonio refleja el dolor de ser desplazada a un lugar que no solo es ajeno a su vida, sino también inhóspito para alguien que no tiene los recursos ni el conocimiento para sobrevivir en él.

Impacto de las políticas migratorias de Trump en residentes legales

El caso de Ma Yang se inscribe en un contexto más amplio de las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump, que favorecieron la deportación de inmigrantes, incluidos aquellos con Green Card. Durante su mandato, se intensificaron los esfuerzos de deportación, y muchas personas, como Ma Yang, fueron expulsadas del país por delitos menores, lo que puso en peligro su estabilidad y bienestar.

Estas políticas no solo afectaron a quienes llegaron recientemente a EE. UU., sino también a aquellos que, como Yang, habían pasado la mayor parte de su vida en el país. Su deportación resalta las contradicciones de un sistema que, aunque permite a las personas vivir y trabajar legalmente por décadas, puede revocar esos derechos debido a un error o un delito, sin tener en cuenta las circunstancias de la vida del individuo.