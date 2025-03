Donald Trump destaca su excelente relación con Kim Jong-un: "Me llevo muy bien con él. Yo creo que detuve la guerra."

El presidente estadounidense destaca que su diplomacia ayudó a evitar un conflicto armado durante su mandato. Trump recuerda momentos tensos de la crisis con Corea del Norte. Foto: Socialists and Democrats

El presidente estadounidense destaca que su diplomacia ayudó a evitar un conflicto armado durante su mandato. Trump recuerda momentos tensos de la crisis con Corea del Norte. Foto: Socialists and Democrats

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a referirse a su relación con el líder norcoreano Kim Jong-un, destacando la “excelente relación” que ambos mantienen. En sus recientes declaraciones, Trump dejó abierta la posibilidad de una futura reunión con Kim Jong-un, algo que podría generar repercusiones en la política internacional.

Según Trump, su interacción y diplomacia contribuyeron significativamente a evitar un conflicto armado durante su mandato, especialmente en los momentos más tensos de la crisis con Corea del Norte.

¿Qué mencionó Donald Trump sobre "excelente relación" con Kim Jong-un?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que mantiene una "excelente relación" con el líder del régimen de Corea del Norte, Kim Jong Un, y no descartó la posibilidad de un nuevo encuentro bilateral. Durante una reunión en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump recordó cómo ha evolucionado su relación con Pyongyang.

"Conmigo, sí que empezó mal (la relación con Corea del Norte), ¿recuerdas? Luego se resolvió. La retórica fue extremadamente dura. Pidieron una reunión. Y nos reunimos. Nadie compraba entradas para los Juegos Olímpicos porque no querían ser bombardeados con armas nucleares", declaró a la prensa en el Despacho Oval.

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de una nueva cumbre con Kim Jong Un, el mandatario se limitó a responder: "Ya veremos qué pasa".

“Mantendremos relaciones con Corea del Norte y con Kim Jong-un. Me llevo muy bien con él. Yo creo que detuve la guerra. Si no hubiera llegado a ganar esas elecciones en particular, habríamos terminado en una situación muy mala”, declaró junto al primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

Historia de la relación diplomática entre Donald Trump y Kim Jong-un

Trump y Kim Jong Un celebraron tres reuniones durante el primer mandato del presidente estadounidense, con el objetivo de negociar la desnuclearización de Corea del Norte. Estos encuentros se llevaron a cabo en Singapur (2018), siendo la primera vez en la que los líderes de ambos países se reunían desde la Guerra de Corea (1950-1953), en Hanói (2019) y en la Zona Desmilitarizada intercoreana (2019). Sin embargo, las negociaciones no lograron avances significativos y el régimen norcoreano continuó con el desarrollo de su programa nuclear y de misiles balísticos.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, no se han registrado contactos oficiales de alto nivel entre Washington y Pyongyang. Mientras tanto, Corea del Norte ha seguido realizando pruebas de misiles y fortaleciendo su cooperación con Rusia y China, en un contexto de crecientes tensiones con Corea del Sur y Japón.