El Gobierno de Trump toma medidas para restringir el acceso al seguro médico para los beneficiarios de DACA en EE. UU.

La administración del presidente Donald Trump promueve un ajuste en las regulaciones de cobertura médica que impactaría a miles de beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Esta modificación derogaría la política del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que permitió a los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños (dreamers) acceder a planes subsidiados a través de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), también conocida como Obamacare.

Beneficiarios de DACA en EE. UU. ¿por qué Trump toma medidas para restringir el acceso al seguro médico?

En 2023, la administración de Biden permitió que los dreamers se inscribieran en los mercados de seguros de salud y en programas estatales como el Basic Health Program. No obstante, la nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump anuló esta disposición. De acuerdo con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), los beneficios financiados por los contribuyentes deben estar destinados exclusivamente a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

Según el portal La Nación, la administración de Trump defendió el cambio como una medida para disminuir el uso de fondos públicos por parte de personas sin estatus migratorio permanente. En este contexto, sostuvo que ofrecer servicios subsidiados podría fomentar la inmigración irregular. “Al regresar a esta definición, aseguramos que los dólares de los contribuyentes sean utilizados solo para consumidores legalmente presentes y elegibles para la cobertura subsidiada”, manifestó CMS.

La medida impediría que aproximadamente 100 mil beneficiarios de DACA sin seguro médico accedan a planes de salud asequibles. Según informó Reuters, la restricción complicará los requisitos de inscripción, eliminará la opción de inscripción especial fuera del período anual establecido (del 1° de noviembre al 15 de diciembre) y obligará a los solicitantes a presentar pruebas adicionales sobre su estatus migratorio y nivel de ingresos.

Asimismo, se implementará una verificación de elegibilidad más rigurosa, que incluirá revisiones periódicas para asegurarse de que los beneficiarios sigan cumpliendo con los nuevos criterios establecidos.

El impacto de la decisión en la comunidad de migrantes beneficiarios del DACA

Según La Nación, en la actualidad, aproximadamente 550 mil personas están beneficiadas con el programa DACA en Estados Unidos. La mayoría obtiene seguro médico a través de su empleo, pero alrededor de 100 mil dependen del sistema de salud público.

De acuerdo con el Center for American Progress (CAP), los beneficiarios de DACA generan anualmente 27.900 millones de dólares en ingresos, de los cuales 2.100 millones se destinan a la Seguridad Social y Medicare, a pesar de no poder acceder a estos beneficios. Además, la comunidad migrante en general contribuye con más de 11.740 millones de dólares en impuestos estatales y locales, según estimaciones del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP).

Si la orden ejecutiva entra en vigor, aquellos que no tengan cobertura médica podrían enfrentar altos costos médicos, sin la posibilidad de acceder a planes subsidiados.