¿Qué le espera a Trump tras retar a la justicia de EEUU? Miller afirma que no pueden "exigir cuentas" por usar Ley de Enemigos Extranjeros

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, podría enfrentar un crecimiento desafío judicial por su enfoque en las deportaciones masivas de inmigrantes, lo que podría llevar a un enfrentamiento con los tribunales, según informe de CNN. Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, afirma que no pueden "exigir cuentas" por usar Ley de Enemigos Extranjeros.

El uso de facultades ejecutivas por parte de la administración Trump ha generado un debate sobre la separación de poderes y la rendición de cuentas en EEUU. La reciente afirmación de que algunos jueces son "demasiado jóvenes" para cuestionar al mandatario escenificaría la tensión entre el Ejecutivo y el Judicial.

¿Qué le espera a Trump tras retar a la justicia de EEUU?

Según informe de CNN, el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, indica que "el presidente tiene autoridad absoluta en cuestiones de Seguridad Nacional. Esta afirmación habría generado un enfrentamiento con el juez James Boasberg, quien investiga si se ignoraron órdenes judiciales sobre deportaciones. Miller precisó que, dado que el mandatario estaba ejerciendo su poder como comandante en jefe, los tribunales no tenían derecho a exigirle cuentas, lo que contradecía uno de los principios de la democracia norteamericana, defendido por los tres poderes del Gobierno.

Con respecto a la Ley de Enemigos Extranjeros, Miller explicó que fue “redactada explícitamente para otorgar al presidente la autoridad de repeler una invasión extranjera a Estados Unidos”. También se refirió al rol de las autoridades en dicho proceso. “Eso no es algo en lo que un juez de distrito tenga autoridad alguna para interferir, prohibir, restringir o coartar de ninguna manera”, arguyó Miller.

¿Qué dijo el "zar de la frontera"sobre una posible limitación en la represión fronteriza de Trump?

Tom Homan, "zar de la frontera", manifestó ante Fox News su desprecio por las decisiones judiciales ante una posible limitación en la represión fronteriza de Donald Trump, afirmando que la administración estadounidense no se detendrá ante las opiniones de los jueces. Según CNN, esta postura desafiaría los principios fundamentales del gobierno constitucional y plantea serias preguntas sobre el respeto a la ley.

"No nos detendremos. No me importa lo que piensen los jueces. No me importa lo que piense la izquierda. Vamos”, le dijo Homan a Lawrence Jones en diálogo con Fox News.