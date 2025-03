Las políticas migratorias de Donald Trump generan nueva preocupación entre los inmigrantes. Su gobierno prepara una prohibición de viajes más estricta que en su primer mandato. La medida limitaría la entrada de ciudadanos de varios países, incluidos dos de América Latina, y afectaría a miles que planean viajar a Estados Unidos en 2025.

Un informe de The New York Times revela que la administración de Donald Trump está elaborando una "lista roja" con naciones cuyos ciudadanos no podrán ingresar a Estados Unidos. También se contemplan listas "naranja" y "amarilla", que establecerían restricciones parciales o advertencias.

El Departamento de Estado (DOS), el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deberán presentar la lista definitiva antes del 21 de marzo de 2025.

¿Qué países de América Latina no podrían viajar a Estados Unidos en 2025?

Según fuentes gubernamentales citadas por The New York Times, la nueva lista roja incluiría a países que ya fueron afectados por prohibiciones anteriores de Donald Trump. Entre ellos se encuentran:

Cuba

Venezuela

Si la medida se aplica, los ciudadanos de estos países de América Latina enfrentarán restricciones absolutas para viajar a Estados Unidos, independientemente del motivo de su viaje.

¿Qué otros países estarían en la lista roja de Donald Trump?

Además de Cuba y Venezuela, la lista roja del presidente Donald Trump incluiría a:

Irán

Libia

Corea del Norte

Somalia

Sudán

Siria

Yemen

Afganistán y Pakistán podrían sumarse a la lista, una decisión que dificultaría la situación de miles de ciudadanos con visas especiales por su colaboración con el ejército estadounidense.

¿Qué significan las listas "naranja" y "amarilla" de Donald Trump?

Además de la lista roja, el presidente Donald Trump planea implementar dos categorías adicionales:

Lista naranja : impondría restricciones parciales a ciertos países y limitaría los tipos de visas aprobadas.

: impondría restricciones parciales a ciertos países y limitaría los tipos de visas aprobadas. Lista amarilla: otorgaría un plazo para que los países corrijan deficiencias en sus sistemas de seguridad y verificación antes de ser sometidos a restricciones más severas.

Aún no está claro si la prohibición afectará a quienes ya poseen visas o residencia permanente en Estados Unidos.