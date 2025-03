Cadena mexicana cierra 77 sucursales en EEUU tras crisis financiera

On the Border, una conocida cadena tex-mex, se declara en quiebra tras cerrar 77 de sus restaurantes en todo EEUU y busca reestructurarse bajo el capítulo 11 para superar la crisis financiera. Foto: Restaurant News.

On the Border, una de las cadenas de restaurantes tex-mex más conocidas de Estados Unidos, ha solicitado protección por quiebra bajo el capítulo 11, luego de enfrentar dificultades económicas que la llevaron a cerrar 77 de sus ubicaciones en todo el país. La medida busca una reestructuración que permita a la empresa salir de su crisis financiera y reducir su deuda acumulada, especialmente después de la pandemia de COVID-19. Con más de 40 años de historia, la cadena ha tenido que adaptarse a un mercado cada vez más competitivo y a cambios en las tendencias de consumo, lo que ha afectado seriamente sus operaciones.

En su último informe, On the Border reconoció que la caída en el tráfico de clientes, el aumento de los costos laborales y la creciente competencia fueron factores claves en su decisión de cerrar estas sucursales. La compañía espera poder reestructurarse y salir fortalecida de este proceso, aunque no está claro qué impacto tendrá esta reorganización sobre sus empleados y clientes leales. Este evento refleja una tendencia creciente en la industria de restaurantes, donde muchas cadenas están luchando por mantenerse a flote en un mercado desafiante.

¿Qué estrategia tomará la cadena para superar la crisis?

On the Border se ha acogido al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU, lo que le permitirá reorganizar sus deudas y hacer ajustes operativos para mejorar su situación financiera. Esta medida no implica una liquidación, sino una oportunidad para que la cadena reestructure su negocio y se enfoque en los locales más rentables. A pesar de la difícil decisión de cerrar 77 restaurantes, la compañía tiene la intención de continuar operando en el mercado y volver a ser rentable a largo plazo.

Uno de los factores más críticos que llevó a On the Border a este punto fue el constante descenso en las ventas y la difícil recuperación económica post-pandemia. La cadena ha mencionado que el aumento de los costos operativos, especialmente debido a la inflación y el incremento de salarios, también jugó un papel importante en su deterioro financiero. A esto se le suman los desafíos de la competencia en el sector de comida rápida casual y la disminución de la demanda de sus productos.

El futuro de On the Border

Aunque la situación es complicada, On the Border está trabajando en nuevas estrategias para recuperar su estabilidad. Esto incluye la optimización de su modelo de negocio y la reducción de su número de sucursales para centrarse en los mercados más rentables. En el corto plazo, es probable que la cadena siga enfrentando desafíos, pero su plan de reestructuración podría darle la flexibilidad que necesita para recuperar terreno.

En la presentación del 5 de marzo, la empresa reportó contar con 113 contratos de arrendamiento de restaurantes, de los cuales una parte considerable corresponde a establecimientos que no están en funcionamiento, según lo comunicado por la misma. Además, la empresa expresó su intención de cancelar los contratos de arrendamiento de aquellos restaurantes que no operaban al momento de la solicitud.