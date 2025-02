El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra los medios de comunicación y los autores de libros que utilizan fuentes anónimas en sus publicaciones. A través de Truth Social, su plataforma oficial, el mandatario expresó su indignación por lo que considera una estrategia para difamarlo.

Trump aseguró que en algún momento demandará a escritores, editores y medios de comunicación para comprobar si estas fuentes realmente existen. Además, insinuó la posibilidad de impulsar una nueva ley que regule este tipo de prácticas en el periodismo. Estas declaraciones surgen tras la publicación de un nuevo libro del periodista Michael Wolff, que contiene afirmaciones explosivas sobre la vida y el estado mental del presidente.

La Casa Blanca anunció recientemente que decidirá qué periodistas tendrán acceso a los eventos presidenciales. Foto: composición LR

"Se debe pagar un alto precio por esta deshonestidad"

A través de Truth Social, Donald Trump arremetió contra las publicaciones basadas en fuentes anónimas y afirmó que quienes las usan deberían enfrentar consecuencias legales. "Como presidente a quien se le reconoce el mérito de haber tenido el mejor mes de apertura de cualquier presidente en la historia, naturalmente aparecen los libros falsos y las historias con las llamadas citas 'anónimas' o 'extraoficiales'", escribió.

Trump aseguró que su intención es investigar si estas fuentes realmente existen y, en caso de no ser así, proceder con demandas contra los responsables. "En algún momento demandaré a algunos de estos autores y editores de libros deshonestos, o incluso a los medios de comunicación en general, para averiguar si estas 'fuentes anónimas' existen o no, lo que en gran medida no es así. Son ficción inventada, difamatoria, y se debe pagar un alto precio por esta flagrante deshonestidad", comentó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra los medios de comunicación. Foto: captura de pantalla de Truth Social

Donald Trump y su guerra contra los medios de comunicación

Las declaraciones del presidente responden a la reciente publicación del periodista Michael Wolff, quien en su libro afirma que, tras el intento de asesinato que sufrió en 2024, Trump "parecía posiblemente al borde de quebrarse", con dificultades para hablar con fluidez y ataques de ira frecuentes.

Este no es el primer libro de Wolff sobre Trump. En 2018, publicó "El fuego y la furia", un relato sobre los primeros meses de su primera presidencia, el cual también generó controversia en su momento.

En su mensaje, Trump reafirmó su postura de que muchas de las historias publicadas sobre él son falsas y criticó la credibilidad de las fuentes anónimas.

Restricciones a la prensa en la Casa Blanca

Las acciones contra los medios no se limitan solo a amenazas legales. La Casa Blanca anunció recientemente que decidirá qué periodistas tendrán acceso a los eventos presidenciales, quitando esta facultad a una asociación independiente de medios de comunicación que ha gestionado este proceso durante casi un siglo.

Esta medida ha generado preocupaciones sobre la libertad de prensa y el acceso a la información. Trump ha sido un fuerte crítico de los medios tradicionales, a los que con frecuencia califica de "noticias falsas".