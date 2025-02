La ‘tarjeta roja’ de Donald Trump: qué es y cómo ayudaría a los inmigrantes en casos de redadas del ICE

La ‘tarjeta roja’ de Donald Trump se ha convertido en una herramienta fundamental para los inmigrantes en Estados Unidos que enfrentan posibles deportaciones. Este documento, diseñado para informar sobre los derechos constitucionales de las personas sin estatus legal, ha tomado mayor relevancia en medio de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Su uso ha sido promovido por diversas organizaciones de apoyo a la comunidad migrante, permitiendo a quienes la poseen ejercer su derecho a no responder preguntas y solicitar la presencia de un abogado. The New York Times informó que este recurso ha sido adoptado por múltiples grupos en respuesta a las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump durante su administración.

¿Qué es la ‘tarjeta roja’ de Donald Trump en Estados Unidos?

La tarjeta roja de Donald Trump es un documento informativo diseñado para que los inmigrantes conozcan y ejerzan sus derechos en caso de ser detenidos por agentes del ICE. De acuerdo con The New York Times, esta tarjeta enfatiza que las personas en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, tienen derechos protegidos por la Constitución.

El contenido de la tarjeta roja indica que nadie está obligado a abrir la puerta a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin la presentación de una orden judicial firmada por un juez. Además, brinda instrucciones clave como:

No abrir la puerta.

Solicitar ver una orden judicial firmada.

No responder preguntas sin la presencia de un abogado.

Derecho a permanecer en silencio.

No firmar documentos sin asesoría legal.

En la parte posterior, la tarjeta contiene un mensaje en inglés dirigido a los agentes del ICE, en el que se deja constancia de que el residente no autoriza el ingreso al domicilio ni el registro de sus pertenencias sin una orden judicial válida. Asimismo, cita la protección brindada por la Quinta y Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

¿Cómo ayuda la ‘tarjeta roja’ de Donald Trump a los inmigrantes en Estados Unidos?

El propósito de la tarjeta roja es proporcionar a los inmigrantes una herramienta para hacer valer sus derechos en caso de ser abordados por agentes del ICE. Este recurso ha sido distribuido por diversas organizaciones legales con el fin de evitar deportaciones que puedan violar los derechos fundamentales de las personas sin documentos.

Los operativos de arrestos impulsados bajo la administración de Donald Trump generaron un ambiente de incertidumbre para millones de indocumentados en Estados Unidos. La implementación de políticas migratorias más estrictas y la intensificación de redadas han llevado a un aumento en el uso de esta herramienta.

La tarjeta roja actúa como una barrera de protección, recordando a los inmigrantes que tienen derecho a permanecer en silencio y a solicitar un abogado antes de responder cualquier pregunta de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, evita que las personas firmen documentos que puedan comprometer su situación legal sin una revisión adecuada.

¿Cómo obtener la ‘tarjeta roja’ de Donald Trump en Estados Unidos?

La tarjeta roja está disponible de manera gratuita a través del Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes (ILRC). Según la web gubernamental, cualquier persona puede acceder a este documento descargándolo en formato PDF para su impresión.

Este recurso ha sido distribuido ampliamente en comunidades con alta presencia de inmigrantes, con el fin de garantizar que más personas conozcan sus derechos ante posibles operativos del ICE. Organizaciones de derechos humanos y activistas han promovido la entrega de estas tarjetas en centros comunitarios, iglesias y eventos de orientación legal.